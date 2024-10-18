¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢ÅìÊý¿Àµ¯»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¡È±£¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¡Ö°¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤âÂ¿¤¤¡×
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤È¥¸¥å¥ó¥¹¤¬¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿²áµî¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¡ÈÀº»Ò¡ÉÅà·ë¤ò¹ðÇò
ËÜÆü¡Ê10·î18Æü¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëKBS 2¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä ¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤È¥¸¥å¥ó¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
2¿Í¤¬´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹¤¤´Ö¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¥´ñ¿´¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¤¤¤ë¼Â²È¤Ë¥¸¥å¥ó¥¹¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥¸¥å¥ó¥¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤È¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥¸¥å¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤êÎÁÍý¤âÈäÏª¡£¹¥¤ß¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¤Ï¿©¤Ù¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¸ý¤òºÉ¤°¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ó¥¹¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡ÈÀïÆ®¥â¡¼¥É¡É¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡£
¡Ö16ºÐ¤ÎÎý½¬À¸»þÂå¡¢½É¼ËÀ¸³è¤Î¤È¤¤«¤éËÍ¤¬ÎÁÍý¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅö»þ¡¢ÎÁÍý¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬ËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤´ÈÓ¤ò¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥¹¤ÏËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´ÈÓ¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë´é¤¬¤à¤¯¤à¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼«Á³¤È2¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿»þÂå¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤È¥¸¥å¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅìÊý¿Àµ¯¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¸Ø¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¡ÖÈ¾Æü´Ö¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÎ¾¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÈÖÁÈ°ì¤ÄÏ¿²è¤·¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÀìÍÑµ¡¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤Î³èÆ°ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤¨¤Æ±£¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤µ²±¤â¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤âÂ¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
10Âå¤Îº¢¤ËÆ±¤¸Ì´¤ò¸«¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢âÁ¤·¤¯¤Æµ±¤«¤·¤¤½Ö´Ö¤â¡¢¶ì¤·¤¯Æñ¤·¤¤½Ö´Ö¤â¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤È¥¸¥å¥ó¥¹¡£
¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÏÃ¤È¶»¤Ë¶Á¤¯Í§¾ð¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇËÜÆü¡Ê10·î18Æü¡Ë20»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä ¡Á¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥§¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Î¼ê¤òÌ´¸«¤Æ2001Ç¯¤ËÃ±¿È¤Ç¥½¥¦¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÂè2²óSM¥Ù¥¹¥ÈÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥È¥Ã¥×ÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ä¹©»ö¸½¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£2003Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¤òÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏJYJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2017Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤ÆÆü´Ú¤ÇÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢L¡ÇArc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHYDE¤ä¾ëÅÄÍ¥¡¢Matt¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£
¡þ¥¸¥å¥ó¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¤òÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏJYJ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï´ÚÎ®Ê¸²½¤Î³È»¶¤ä¿Íµ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö´ÚÎ®Ê¸²½Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£