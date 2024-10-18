「仮面ライダーカブト」より「仮面ライダーガタック ライダーフォーム」が真骨彫製法10周年記念商品化
【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.】
発売日：未定
価格：未定
発売日：未定
価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」の商品化を10月18日に発表した。発売日・価格は未定。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーカブト」に登場する「仮面ライダーガタック ライダーフォーム」をS.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズで立体化したもの。
特徴的なブルーのカーリングにクワガタの顎を思わせる頭部デザインなどが再現され、両肩に備えた武器プラスカリバー、マイナスカリバーも再現されている。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式 (@t_features) October 18, 2024
『#仮面ライダーカブト』より
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」が商品化決定！
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(C)石森プロ・東映