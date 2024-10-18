【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.】発売日：未定価格：未定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」の商品化を10月18日に発表した。発売日・価格は未定。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーカブト」に登場する「仮面ライダーガタック ライダーフォーム」をS.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズで立体化したもの。

特徴的なブルーのカーリングにクワガタの顎を思わせる頭部デザインなどが再現され、両肩に備えた武器プラスカリバー、マイナスカリバーも再現されている。

(C)石森プロ・東映