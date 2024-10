【ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2024Ver.】10月18日より予約開始12月20日 発売予定価格:3,080円

アンサーは、「ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2024Ver.」を10月18日より予約受付を開始した。発売は12月20日を予定し、価格は3,080円。

本商品はグッドスマイルカンパニーとコラボレーションした「レーシングミク 2024Ver.」がデザインされたゲーミングマウスパッド。2024年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」をイメージしたデザインで、イラストレーターのモグモ氏が担当した「レーシングミク2024Ver.」のイラストが採用されている。

ゲーミングマウスパッドは表面には撥水加工が施され、水汚れを防止する機能や、裏面に滑り止めの天然ゴムを採用し色々なテーブルでもしっかり固定されズレを防止する。

ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2024Ver.

10月18日より予約開始

12月20日 発売予定

価格:3,080円

サイズ/厚み/重量 :幅 約490mm × タテ 約420mm/約4mm/約380g

材質 :表面/マイクロファイバー、裏面/天然ラバー

□「アンサーストア」の「ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2024Ver.」

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト

※使用するマウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります、あらかじめご了承ください

※摩擦などにより、色落ち、色移りする場合がありますので、ご注意ください

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます