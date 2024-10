JR東京駅に『リサとガスパール』と「シュガーバターの木」のポップアップショップが期間限定でオープン!

最新作のほか、先行販売のコラボトートバッグセットが登場します☆

JR東京駅「リサとガスパール」×「シュガーバターの木」ポップアップショップ

期間:2024年10月22日(火)〜10月27日(日)

営業時間:平日・土 8:00〜22:00 / 日・祝 8:00〜21:00 (最終日20:00閉店)

場所:JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」

2024年3月に発売されてから幅広い世代の方から人気を集めている『リサとガスパール』と「シュガーバターの木」のポップアップショップが、JR東京駅に期間限定でオープン!

季節限定の新作「シュガーバターサンドの木 リサとガスパールのクリームブリュレ風」や、先行販売のコラボトートバッグセットが登場します☆

シュガーバターサンドの木 リサとガスパールのクリームブリュレ風

価格:3個入 313円(税込)

「シュガーバターの木」自慢の、サクサク食感がたまらない7種素材のシリアル生地をパリッとブリュレ。

中にはくちどけなめらかなカスタード風ショコラがサンドされています。

サクッとひとくち頬張れば、ブリュレの香ばしさとクリーミーなショコラの味わいがお口いっぱい広がります。

シリアル生地に描かれたかわいい「リサ」と「ガスパール」もポイント。

全5種類がランダムに入っているので、どの絵柄と出会えるかはお楽しみです。

シュガーバターサンドの木 リサとガスパール

価格:3個入 313円(税込)

「リサ」と「ガスパール」が暮らしているフランスのブラウンシュガーを練りこんだサクサクのシリアル生地がポイントのお菓子。

生地の間には、ほわほわの白いボディのリサのようなミルキーなホワイトショコラがサンドされています。

かわいくておいしいバターシリアルスイーツです。

こちらも、食べるのがもったいないくらいかわいい絵柄は、ランダムで5種類入り。

「リサ」と「ガスパール」のふたりのほんわかとした世界を、シュガーバターの木で楽しめます。

シュガーバターの木 リサとガスパール 詰合せ(10個)

価格:10個入 1,490円(税込)

内容:シュガーバターサンドの木 リサとガスパール 5個、シュガーバターサンドの木 リサとガスパールのクリームブリュレ風 5個

10個入は、まるで物語が始まりそうなブック型のパッケージ。

「リサ」と「ガスパール」がなかよしになった印にマフラーを交換するシーンが描かれた、ファンにはたまらないデザインです。

「シュガーバターサンドの木 リサとガスパール」と「クリームブリュレ風」の2種類が楽しめる詰合せで、自分用はもちろん手土産にもぴったり。

『リサとガスパール』が大好きなお友だちへのプレゼントや、いつもお世話になっている人への贈り物にもおすすめです。

シュガーバターの木 リサとガスパール 詰合せ(16個)

価格:16個入 2,462円

内容:シュガーバターサンドの木 リサとガスパール 8個、シュガーバターサンドの木 リサとガスパールのクリームブリュレ風 8個

たくさんの「シュガーバターサンドの木」でティーパーティーができる16個入りの詰め合わせ。

ここでしか出会えない原作者描きおろしアートのオリジナルデザイン缶に入っています。

お皿に山盛りのシュガーバターサンドの木を前に、はしゃぎながら食べる「リサ」と「ガスパール」のかわいい表情に癒やされます。

中のお菓子を食べ終わったあとも、おうちに飾ったり小物入れにしたり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

シュガーバターの木 リサとガスパール コラボトートバッグセット

価格:2,500円(税込)

内容:シュガーバターの木 リサとガスパール 詰合せ 10個入、コラボトートバッグ

原作者描きおろしアートがデザインされたかわいすぎるコラボトートバッグセット。

JR東京駅で、どこよりもいち早くゲットできます。

表にはティーパーティーではしゃぎながら「シュガーバターサンドの木」を食べる「リサ」と「ガスパール」が、裏には「シュガーバターの木」の間をてくてく歩く「リサ」と「ガスパール」がデザインされています。

数量限定のセットです。

シュガーバターの木 リサとガスパール コラボポーチセット

価格:3,240円(税込)

内容:シュガーバターの木 リサとガスパール 詰合せ 16個入、コラボポーチ

ポーチセットも、原作者描きおろしアートが描かれた特別デザイン。

シュガーバターサンドの木を持って嬉しそうにしている、かわいい「リサ」と「ガスパール」が描かれています。

ブランドロゴのチャームもポイント。

ポーチには内ポケットがあり、使い勝手も抜群です!

クリームブリュレ風の新作や、トートバッグやポーチとのセットも販売される期間限定ショップ。

JR東京駅に2024年10月22日から10月27日までオープンする『リサとガスパール』×「シュガーバターの木」コラボポップアップショップの紹介でした☆

© 2024 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

