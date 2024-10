ぬいぐるみや日用雑貨など、さまざまなキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ハリー・ポッター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ハリー・ポッター」グッズ

投入時期:2024年10月18日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も、セガプライズから「ハリー・ポッター」グッズが続々登場!

左胸にレイアウトされた寮章がアクセントになったローブと、寒い季節にうれしいブランケットがラインナップされます。

ハリー・ポッター プラチナムザッカローブ Vol.1

サイズ:全長約40×1×80cm

種類:全2種(グリフィンドール、レイブンクロー)

フードの内生地に各寮のイメージカラーを取り入れた、『ハリー・ポッター』の世界観が楽しめるローブが登場。

第1弾は”勇敢な心の持ち主”が集うとされる「グリフィンドール」と、賢い魔女や魔法使いしか入れない知的な寮とされる「レイブンクロー」です。

ハリー・ポッター プラチナムザッカローブ Vol.2

サイズ:全長約40×1×80cm

種類:全2種(スリザリン、ハッフルパフ)

フロント左胸部にワンポイントであしらわれた寮章がおしゃれなプラチナムザッカローブの第2弾。

野心的で機知に富んでいるといわれる「スリザリン」と、正しく、誠実で、努力を惜しまない「ハッフルパフ」がラインナップされます。

ハリー・ポッター プラチナムザッカfuwa&hugブランケット

サイズ:全長約140×2×100cm

種類:全1種(ハリー・ポッター)

「ヘドウィグ」が大きく描かれた、『ハリー・ポッター』のふわふわなブランケット。

ホグワーツ城を中央にレイアウトした、ステンドグラスのようなデザインがおしゃれです。

ホグワーツ魔法魔術学校の各寮をイメージしたローブと「ヘドウィグ」がかわいいブランケット。

2024年10月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「ハリー・ポッター」グッズの紹介でした☆

