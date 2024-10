東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」が、リアル脱出ゲームを企画運営するSCRAPとともに、リアル脱出ゲーム『謎だらけの東京駅からの脱出(八重洲改札外)』Supported by 東京ばな奈を開催!

東京駅八重洲改札外の周辺施設である「東京駅一番街」「ヤエチカ(八重洲地下街)」「大丸東京店」を歩きながら謎解きを楽しめるイベントです☆

キット価格:3,100円(税込)※インターネットに接続できる端末が必要です

期間:2024年11月6日(水)〜2025年5月6日(火祝)

制限時間:なし

想定所要時間:4時間〜5時間

参加人数:1名〜何人でも参加可能

少年探偵SCRAP団(FC) 団員先行事前販売:2024年10月19日(土)12:00 〜10月20日(日)23:59

一般事前販売:2024年10月21日(月)12:00〜

当日販売:2024年11月6日(水)〜

事前販売引き換え場所:J・マーケットヤエチカ店/J・マーケット 八重洲地下2番通り店

一般販売場所:

東京駅一番地下1階 東京ばな奈s(9:00〜21:00)・1階 グランドキヨスク東京(6:30〜22:30)

大丸東京店1階 東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO(10:00〜20:00)

J・マーケット ヤエチカ店(10:00〜20:00)

J・マーケット 八重洲地下2番通り店(10:00〜20:00)

東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」が、リアル脱出ゲーム『謎だらけの東京駅からの脱出(八重洲改札外)』Supported by 東京ばな奈を開催!

世界中で1300万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画運営するSCRAPとの共同企画です。

今回実施されるイベントは、東京駅八重洲改札外の周辺施設である「東京駅一番街」「ヤエチカ(八重洲地下街)」「大丸東京店」を歩きながら謎解きを楽しめるリアル脱出ゲーム。

プレイヤーは専用の謎解きキットを使って、各施設の謎を解き、クリアを目指します。

駅から繋がる異世界は「ゲームのような世界」「謎めいた森」「崩壊していく世界」の3つ。

それぞれの世界から脱出を目指すボリュームたっぷりのイベントです。

プレイヤーが出会う3つの異世界はどれも謎だらけ。

自分で作ったゲーム機を駆使したり、古の森で謎の声を聞いたり、見知らぬ世界の住人と交流したりして、それぞれからの脱出を目指します。

異世界を脱出した先に何があるのかはお楽しみです。

舞台は、アクセス抜群の東京駅八重洲改札外エリアなので、改札内に入ることも、電車を使った移動もありません。

また、地下街を中心とした屋内周遊のイベントなので、季節や天候を気にせず遊べます。

東京駅八重洲改札外を普段利用する人はもちろん、なかなか遊びに来ないという人も、謎解きを通してまだ知らない”東京”の魅力がきっとみつかります。

また、イベントには制限時間がないので、参加中にいろんな施設のお店をめぐってみるのも楽しみのひとつ。

東京駅周辺には多くの飲食店やグッズショップ、おみやげ屋さんがあるので、謎解きの休憩でご飯を食べたり、参加した記念に、ここでしか購入できないおみやげを買っていったりするなど楽しみ方はさまざまです。

また、イベントのキット受け渡し時に「謎付き東京ばな奈(4個入)」をプレゼント!

東京のおみやげの定番として長年愛される「東京ばな奈」に、イベント限定のオリジナルの謎解きが付いています。

自宅に持ち帰ってご家族で食べながら謎解きを楽しんだり、ゲームをクリアしたご褒美に食べて疲れた脳を癒したりと、さまざまな楽しみ方ができます。

東京駅周辺の飲食店やショップを楽しみながら参加できる謎解きイベント。

リアル脱出ゲーム『謎だらけの東京駅からの脱出(八重洲改札外)』Supported by 東京ばな奈は、2024年11月6日(水)〜2025年5月6日(火祝)の期間開催されます☆

※謎解きキットは上記販売店舗以外での取り扱いはありません

※年末年始など営業時間が異なる場合があります。詳細は特設サイトの謎解きキット購入方法を確認ください

※事前販売で購入すると指定した日時に「謎解きキット引換場所【J・マーケットヤエチカ店】または【J・マーケット 八重洲地下2番通り店】」で確実に謎解きキットを受け取れます

