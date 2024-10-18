¡ÖÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢½é²ó¤ÎPO3¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¢ª3ÂÇÀÊÏ¢Â³»Íµå¢ª6²ó¥Ù¥Ã¥Ä2¥é¥ó¡¡Áö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥
ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¤Î¤¢¤È¤Ï3ÂÇÀÊÏ¢Â³»Íµå¤Ç½ÐÎÝ(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2»î¹çÏ¢È¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡Èôµ÷Î¥422¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ117.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.5¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ22ÅÙ¤ÎÄã¤¤ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOX Sports¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖËè²óÊâ¤«¤»¤í¡×¡ÖÈà¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï3²ó°ì»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢4²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤â»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç5¡¾2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6²ó°ì»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤â»Íµå¤ÇÊâ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¢¤È¤Ï3ÂÇÀÊÏ¢Â³»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ7¡¾2¡£Áö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¤â½ÐÎÝ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]