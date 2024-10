???? Unity 6 is here! ????



Unityが2024年10月17日に、ゲーム開発エンジン「Unity 6」を全世界でリリースしました。Unity 6はこれまでで最も安定性が高く、パフォーマンスに優れたバージョンとされています。Unity 6、本日公開!|Unityブログhttps://unity.com/ja/blog/introducing-unity-6-launchUnity 6 - Create faster and reach more platforms - YouTube

Unity 6 Launches Globally: Next-Gen Game Development Platform Delivers Enhanced Performance and Stability | Business Wirehttps://www.businesswire.com/news/home/20241017906915/en/Unity attempts to turn things around with its latest game engine release - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/17/24272699/unity-6-game-engine-releaseUnityによると、Unity 6の開発の際には開発者との緊密な連携のもと構築やテスト、改良を重ねてきたとのこと。こうして生まれたUnity 6は、従来よりも迅速かつ効率的に、より優れたゲームを制作することが可能だそうです。Unity 6の新機能には、接続型ゲームの開発速度を向上させる「エンドツーエンドのマルチプレイヤーワークフロー」や開発者のターゲット範囲を広げることが可能な「モバイルウェブ対応ツール」、ワークロードをCPUからGPUに移動させる新しいグラフィックス機能が含まれています。Unityは、CPUからGPUへの処理移行によるグラフィックス処理の最適化に伴い「CPUパフォーマンスをUnity 5から最大4倍向上できることが確認できました」と主張しています。Unity 6のリリースについてUnityは「この成果を導いた鍵は、開発サイクルへの取り組み方を根本的に変えたことです。私たちは、グローバルな開発者たちとともに、それぞれの新機能を厳格にテストしながら、1年以上開発に取り組んできました。今後、このプロセスを拡大し、継続的なフィードバックループを構築することで、Unityが皆さまの日々の仕事によりポジティブな影響を与えられるようにしたいと考えています」と述べました。Unity 6のリリースにあたり、Unityはコミュニティからの質問にエンジニアリングチームや製品担当チームなどが直接対応する6時間にわたるライブ配信を実施しました。6 Hours of Unity 6 - Celebrating Key Pillars of Unity 6! - YouTubeさらに開発者向けデモとして、リアルタイムシネマティックデモの「Time Ghost」のほか、モバイル向けに最適化されたデモプロジェクトとアセットの「Fantasy Kingdom」、クロスプラットフォームマルチプレイヤーゲームのデモの「Megacity Metro」をUnityは公開しています。以下はTime Ghostのデモ映像。Time Ghost | Unity 6 - YouTubeUnityをめぐっては、2023年9月に「ゲームがインストールされた数に応じて手数料が発生する」という料金体系「Unity Runtime Fee」を導入することを発表し、多くのゲーム開発者から反発を受けました。その後、2024年5月に当時のジョン・リッチティエロCEOが退任を表明し、後任として元ZyngaのCOOであるマシュー・ブロムバーグ氏がCEOに就任しています。そして、トップを刷新したUnityは2024年9月に「Unity Runtime Fee」を撤回し、ユーザーからの信頼回復に努めています。Unityがインストール数に応じた料金体系「Runtime Fee」撤回を発表 - GIGAZINEUnity 6のリリースについてブロムバーグ氏は「私たちは、ゲーム開発者がゲームをより迅速かつ効率的に構築し、イノベーションを促進するためのツールを提供することに常に注力しています。私たちはUnity 6が今後何年にもわたってゲーム開発の中心となるよう、できる限りのことをするつもりです」と述べました。また、UnityはUnity 6のリリース後も長期的な製品開発およびエンジニアリングリソースを投入する方針を示しています。なお、Unity 6は以下のページからダウンロード可能です。Unity 6 Available Now: Download Unity 6 | Unityhttps://unity.com/releases/unity-6