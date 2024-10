東京ディズニーランドホテルに宿泊者限定オリジナルプレートセットが登場!

いつもの食卓で、ホテルのような特別なひとときを過ごすことができます。

東京ディズニーランドホテル「宿泊者限定オリジナルプレートセット」

対象期間:2024年12月1日(日)〜2025年3月31日(月)

料金:20,000円(税込)

予約開始日時:2024年11月1日(金)13:00〜

※12月1日(日)チェックアウトの方は対象外となります。

※ご予約は、東京ディズニーリゾート®・オンライン予約・購入サイトにて、ご宿泊日の3日前の20:59まで承ります。

東京ディズニーランドホテルでは、2024年12月1日(日)より、滞在の記念になる、宿泊者のみが購入できるオリジナルプレートセットを販売します。

プレート2枚、カップ2個、カトラリー(スプーン、フォーク各2本)、リバーシブルランチョンマット2枚がセットになっています☆

プレート

数量:2枚

素材:磁器(食器洗浄機・電子レンジ使用可)

サイズ:横約26.5cm×縦約18.5cm×高さ約3cm

プレートには、東京ディズニーランドホテルとシンデレラ城を背景に、ミッキーマウスと仲間たちがガーデンでティータイムを楽しむ様子をデザイン。

日常の食卓が少し特別なものになりそう!

プレートには仕切りがあり、ワンプレートでお料理を盛り付けることができます。

カップ

数量:2個

素材:磁器(食器洗浄機・電子レンジ使用可)

サイズ:直径約8.5cm×高さ約6.7cm

ミッキーマウスとミニーマウス、ドナルドダックとデイジーダックが描かれているカップ。

飲み物用としてだけでなく、フルーツなどを盛り付ける器としても活躍します。

カトラリー

数量:スプーン、フォーク各2本(食器洗浄機使用可)

サイズ:スプーン 幅約3.7cm×長さ約18cm/フォーク 幅約2.5cm×長さ約18cm

スプーンには東京ディズニーランドホテルのロゴ、フォークにはティンカーベルが描かれています。

さりげないデザインが魅力!

リバーシブルランチョンマット

数量:2枚

サイズ:横約40cm×縦約30cm

使用いただけるランチョンマットはリバーシブルデザイン。

東京ディズニーランドホテルの全景と、背景には東京ディズニーランドのシンボル、シンデレラ城も!

反対側の面はミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダックが描かれています。

おうちでもホテルのような雰囲気が楽しめる!

東京ディズニーランドホテル「宿泊者限定オリジナルプレートセット」の紹介でした。

※サイズは目安となります。

※本商品のご予約は東京ディズニーランドホテル宿泊ゲストが対象となります。

※本商品は、数量限定で販売します。また、1日の販売数に限りがございます。※添い寝のお子様を含むご宿泊人数分までご購入いただけます。

©Disney

※画像はイメージです

