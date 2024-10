Amazonで数量限定の大幅値引き！MAXWIN「ドライブレコーダー」

カー用品・バイク用品メーカー『MAXWIN』の大人気ドライブレコーダーがAmazonで数量限定大幅値引き価格にて販売中です。

MAXWIN「ドライブレコーダー」

カー用品・バイク用品メーカー『MAXWIN』の大人気ドライブレコーダーがAmazonで数量限定大幅値引き価格にて販売中。

【期間】

2024年10月18日(金)から2024年10月31日(木)まで

※各商品規定の終了に達し次第値引き期間終了となります。

【値引き対象商品】

◆MDR-G014

MAXWIN MDR-G014A/B

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CX4Q1H5D/

バンド式装着タイプで初の60fpsを実現!

フロントカメラがセパレート、リアカメラは拡大・縮小機能搭載。

リアカメラに60fpsを採用し非常に滑らかな映像を録画可能。

フロントカメラは分離式で、カメラの向きに影響を受けることなくミラー本体を好みの角度に調節ができる。

リアカメラには拡大・縮小機能も搭載し、距離感がつかみやすい。

◆MF-BDVR001

MAXWIN MF-BDVR001

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHYG2QC9/

配線不要のヘルメット装着型前後同時録画ドライブレコーダー

大容量バッテリー内蔵で最大7.5時間連続録画可能。

200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。

「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で自動で電源オン/オフし撮り逃しなし!

◆MF-BDVR003C

MAXWIN MF-BDVR003C

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZSNHVB8/

業界初配線不要のカメラ本体をマウントに装着するだけで録画できる車用ドライブレコーダー

設置1秒録画!取り付けワンタッチで7.5時間撮影が可能。

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフし録画開始忘れを防止する。

◆MDR-A002A/B

MAXWIN MDR-A002A/MDR-A002B

販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7RPTRDB/?th=1

リアカメラ60FPS、高輝度液晶モニター内蔵、純正ミラー交換タイプのデジタルルームミラー

60FPSのリアカメラ滑らか映像、昼間でも見やすい高輝度液晶モニター、GPSを搭載したデジタルルームミラー。

純正ミラーに近いサイズで違和感がなく、車内の雰囲気を壊さずスッキリ設置。

フロントカメラ分離式でカメラの向きに影響を受けることなく、ミラー本体を好みの角度に調節可能。

