ハリアー等SUVなど会場周辺で乗り比べも！ネッツトヨタ和歌山「Waku Doki Fes」＆大商談会

ネッツトヨタ和歌山は、「Waku Doki Fes」(ワクドキフェス)&大商談会を2024年10月26日(土)・27日(日)に和歌山マリーナシティで開催します。

【「Waku Doki Fes」概要】

日時:2024年10月26日(土)10:00〜17:00

2024年10月27日(日)10:00〜16:00

場所:和歌山マリーナシティ(和歌山市毛見1527)

内容:

<屋外イベント>

試乗車コーナー(トヨタ車・GR車・ダイハツ車)

ランドクルーザーFES(4WD・SUV性能体験)

EVキッズカート

ふわふわスライダー

「C+walk」&「WHILL」体験会

JAF 子ども免許証作成

キッチンカー

<屋内イベント>

ミニ四駆組立&レース

お絵描3Dレーシング

移動型プラネタリウム

オリジナル缶バッチ作成

参加費:無料

「EVキッズカート」は参加費500円

「ミニ四駆の組立&レース」は参加費500円、当日に整理券を配布

「Waku Doki Fes」は、ネッツトヨタ和歌山が年に一度お届けする「楽しさいっぱい、お得もいっぱい」のイベントです。

試乗車コーナーでは、GRヤリス・GRカローラ・GR86・GRスープラ等のスポーツカー、アルファード・ヴェルファイア、シエンタ等のミニバン、ハリアー・カローラクロス等のSUVなどを会場周辺で乗り比べることができます。

近距離モビリティやトヨタの超小型BEV「C+walk」など、歩行領域商品も試乗体験できます。

ランドクルーザーFESのコーナーでは、インストラクターが運転するランドクルーザーに同乗して急勾配を走破し、オフロード性能をリアルに体感することができます。

EVキッズカートでは、EVを動力としたお子様用カートで会場内のコースを走行することができます。

ミニ四駆のコーナーでは、GRヤリスのレースカーを組み立てて、専用コースを走らせることができます。

「お絵かき3Dレーシング」ではお絵かきしたクルマをスクリーンで走らせることができます。

ほかにも「ふわふわスライダー」や「移動型プラネタリウム」、オリジナル缶バッチのワークショップなど、家族で楽しめるイベントが盛りだくさんです。

キッチンカーも日替わりで登場します。

LINEのお友だち登録で当日使える500円のフードチケットをゲットすることができます!

