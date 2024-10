【NINTENDO 64 Nintendo Switch Online:「バンジョーとカズーイの大冒険2」】10月25日 追加予定

任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」の加入者向けコンテンツ「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」において、アクションゲーム「バンジョーとカズーイの大冒険2」を10月25日に追加する。

「バンジョーとカズーイの大冒険2」は2000年にNINTENDO 64向けに発売されたアクションゲーム。クマのバンジョー、トリのカズーイの大冒険が描かれ、ステージにあるミニゲームやユニークな謎解き、多くの敵たちにアクションを駆使しながら挑んでいく。また2人から4人でミニゲームの対戦もでき、家族や友人と楽しめるタイトルとなっている。

任天堂公式ページでは、当時のゲーム雑誌「64DREAM」に掲載された「バンジョーとカズーイの大冒険2」の記事や攻略テクニックを公開中。プレーヤーの能力がアップしたり、ゲームに様々な変化が起きる“隠しチートコード”も紹介されている。

□「『NINTENDO 64 Nintendo Switch Online』に『バンジョーとカズーイの大冒険2』を追加」のページ

(C) Microsoft 2000. All rights reserved. Banjo-Tooie TM and Banjo-Kazooie TM are trademarks of the Microsoft group of companies.