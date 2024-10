◆Travis Japan、ワールドツアーで感極まる

【モデルプレス=2024/10/18】Travis Japanが9月3日・4日の台北公演を皮切りに、香港、バンコク、そして10月10日からシアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの合計6都市を巡るツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」の最終日を、10月16日にニューヨーク・SONY HALLにて迎えた。2024年9月より、世界6都市を巡るワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」を開催していたTravis Japan。アメリカ公演(シアトル、ロサンゼルス、ニューヨーク)は全てソールドアウト。ロサンゼルスはTravis Japanがデビュー前に修行を積んだ思い出の地である。会場の照明が落ちると「TJ!TJ!」とファンからの熱いコールが響き渡る。タキシード姿のメンバーがステージに登場すると、歓声が上がり、一瞬で観客を魅了した。中村海人が「Just dance together!(一緒に踊ろう!)」と煽り、「LEVEL UP」でライブがスタート。デビュー曲「JUST DANCE!」、America’s Got Talentでのスタンディングオベーションも話題になった「My Dreamy Hollywood」と続き、光るステッキを使ったタップダンスを披露。Travis Japanの真骨頂となるパフォーマンスに会場は盛り上がりを見せた。

◆Travis Japan、TJコール響き渡る

◆セットリスト

羽織っていたジャケットを脱ぎ去ると、松田元太が出演したドラマ「東京タワー」の挿入歌で人気を集めた「Sweetest Tune」を披露し、爽やかなサウンドが会場に広がった。MCでは「What's Up LA? We're back!(LAのみんな元気?帰ってきました!)」と英語でのMCを繰り広げ、1年間修業を積んだロサンゼルスでの思い出を語った。それに答えるようにファンからも「Welcome back!(おかえり)」と大きな歓声が飛び交った。中村が「We have a surpise(サプライズがあります)」と伝えると、Capitol Recordsのレーベルメイトであるケイティ・ペリーの「Firework」を、メンバーのオリジナル振付で披露した。ライブの最後には、アメリカではCrunchyrollで配信となっているアニメ「多数決」のオープニングテーマ曲となっている新曲「Fly Higher」を披露。「We want to sing together!(一緒に歌おう!)」と投げかけた。これまでのTravis Japanとは一味違うサウンドに、観客の心を掴んだ。ダブルアンコールでは、ロサンゼルスならではの特別なパフォーマンスとして「夢のHollywood」をオリジナルの日本語で披露。最後にアカペラで、英語バージョンとなる「My Dreamy Hollywood」のイントロを歌い上げると、メンバーが感極まる姿も見られた。またツアーファイナルのNY公演では、開演前からTJコールが響き渡り、ショー中盤のMCでは、客席後方にあるバーにステージ上からジョークでテキーラなどをオーダーする場面もあり、以前にNYに来たことがある川島如恵留、松倉海斗からは当時見たショーなどの思い出が語られた。中村は「Let's go to Times Square!(Times Squareに行こう!)」とメンバーに呼びかけ、松倉が「Follow me!」(今から行こう!)と言って会場を笑わせる一幕も。ラスト曲となった「Fly Higher」では、「Cause we are not alone, together we can shine」(1人じゃないよ、一緒に輝けるんだ)と高らかに歌い上げ、一度幕を閉めたが、「One more song!!!TJ!!!」というアンコールを求める掛け声に応え、メンバーが再登場。「DRIVIN' ME CRAZY」内で松倉が「Repeat after me, Empire State Building!!」と観客に掛け声を求め、続いて「Okie Dokie!」を披露した。一度アンコールが終わった後も「TJ!!」コールは終わらず、再度メンバーがステージに登場。中村、七五三掛の「What are you doing? Do you want more?」という問いかけに、観客は「Yes!!!!」と熱く答え、デビュー曲の「Just Dance!」を再度披露した。最後に、リーダーの宮近が「We just finished world tour!!」と感謝を述べた。「僕たちがこうして「JUST DANCE!」でデビューして、「JUST DANCE!」で夢に見たワールドツアーを締めくくることができて幸せです、ありがとうございます。「JUST DANCE!」はまだまだ続いていくし、この先にあるmovementがこのタイトル「JUST DANCE!」でもあるので、みんなのサポートをよろしくお願いします。みんなが誇れるTravis Japanに世界中でなりたいと思いますのでよろしくお願いします!」と熱く語りかけ、ツアーファイナルの幕を閉じた。グローバルに活躍するTravis Japanの新たな挑戦と、彼らの成長を感じられたワールドツアーとなった。(modelpress編集部)1 LEVEL UP2 JUST DANCE!3 My Dreamy Hollywood4 LEVEL UP REMIX5 World of Danceメドレー6 Unique Tigers7 Till The Dawn8 Still on a journey9 Sweetest Tune10 T.G.I. Friday Night11 "Fireworks"(現地曲ダンスカバー:アメリカ)12 The Show13 King Of The Jungle14 Moving Pieces〜Candy Kiss -House Remix-15 ソロダンス16 99 PERCENT17 Love Tag18 Lock Lock19 Fly Higher (新曲)ENCORE1 DRIVIN' ME CRAZY2 Okie Dokie!W ENCORE夢のハリウッド(※LA公演のみ)JUST DANCE!(※NY公演のみ)