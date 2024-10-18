Leica M prototype

ライカカメラジャパンは、オーストリア・ウィーンで開催される写真関連用品オークション「第45回 Leitz Photographica Auction」の内覧会を10月26日（土）にライカ表参道店で開催する。今年で45回目となる11月23日（土）のオークション開催に先立ち出品予定のカメラ24点を日本で公開する。

内覧会では、1954年に登場したライカM3の70周年を記念して出品される「Leica M prototype」をはじめ、ドイツ駐留米空軍向けに20台限定で製造された「Leica M2 grey paint」や、写真家のウォーカー・エヴァンス氏が愛用した「Leica M2 black paint ‘Walker Evance’」など貴重なM型ライカが一堂に会する。

スウェーデン軍仕様の「Leica IIIg black paint Swedish Army」「Leica IIIf black paint Swedish Army」、写真家のイアン・ベリー氏の「Leica M6 0.58, 0.72, 0.85 'Ian Berry' outfit」 3台セットなども展示される。

Leica M2 grey paint

開催日時

2024年10月26日（土）12時00分～15時00分

会場

ライカ表参道店

出展予定品（一部）

Leica M prototype Leica M3 black paint First Batch Black Dial Leica M2 grey paint / Leica IIIf black paint Swedish Army Leica IIIg black paint Swedish Army Leica M2 black paint 'Walker Evans' Leica M6 0.58,0.72, 0.85 'Ian Berry' outfit