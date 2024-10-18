「Leica M prototype」など希少な製品が集結 ライカ主催のオークション内覧会が開催
Leica M prototype
ライカカメラジャパンは、オーストリア・ウィーンで開催される写真関連用品オークション「第45回 Leitz Photographica Auction」の内覧会を10月26日（土）にライカ表参道店で開催する。今年で45回目となる11月23日（土）のオークション開催に先立ち出品予定のカメラ24点を日本で公開する。
内覧会では、1954年に登場したライカM3の70周年を記念して出品される「Leica M prototype」をはじめ、ドイツ駐留米空軍向けに20台限定で製造された「Leica M2 grey paint」や、写真家のウォーカー・エヴァンス氏が愛用した「Leica M2 black paint ‘Walker Evance’」など貴重なM型ライカが一堂に会する。
スウェーデン軍仕様の「Leica IIIg black paint Swedish Army」「Leica IIIf black paint Swedish Army」、写真家のイアン・ベリー氏の「Leica M6 0.58, 0.72, 0.85 'Ian Berry' outfit」 3台セットなども展示される。
Leica M2 grey paint
開催日時
2024年10月26日（土）12時00分～15時00分
会場
ライカ表参道店