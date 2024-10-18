LE SSERAFIM、約1年4ヵ月ぶりの日本音盤となる日本3rdシングル「CRAZY」のリリースが決定
■日本3rdシングル「CRAZY」には「CRAZY」「EASY」の2曲のJapanese ver.に日本オリジナル曲を加えた全3曲を収録
LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、10月17日午前0時、日本公式SNSにて日本3rdシングル「CRAZY」のロゴを公開。約1年4ヵ月ぶりとなる待望の日本音盤の発売が明らかとなった。日本3rdシングル「CRAZY」は、10月18日午前11時より各種サイトにて予約発売開始となり、12月11日に発売される。
日本3rdシングル「CRAZY」には、2024年8月にリリースされた4th Mini Album『’CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」のJapanese ver.を収録。「CRAZY」は、ヴォーギング（Voguing）ダンスをベースにした独特で洗練されたダンスが印象的なナンバー。メンバーのHONG EUNCHAEのミーム動画がSNSで多数投稿され、Billboard JAPAN「TikTok Weekly Top 20」最新チャート（10月16日公開）で3位にチャートインするなど、日本でも大きな話題を呼んだ。
さらに「CRAZY -Japanese ver.-」に加え、2024年2月に韓国でリリースされた3rdミニアルバム『EASY』タイトル曲のJapanese ver.「EASY -Japanese ver.-」、日本オリジナル曲の全3曲を収録。「CRAZY」の原曲がグローバルチャートを席巻しているなか、日本での音盤発売に多くの期待が寄せられている。
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リリース情報
2024.12.11 ON SALE
SINGLE「CRAZY」
LE SSERAFIM OFFICIAL SITE
https://www.le-sserafim.jp