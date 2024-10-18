Line 6¤«¤é¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¡Ö25th Anniversary DL4 MkII¡×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì
¥Ç¥£¥ì¥¤¡¦¥â¥Ç¥é¡¼¡Ö25th Anniversary DL4 MkII¡×¤¬2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥£¥ì¥¤¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½éÂåDL4¤ÎÈ¯Çä¤«¤é25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£¹ñÆâ40Âæ¸ÂÄê¡ÊÁ´À¤³¦2,500Âæ¡Ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖDL£´¡×¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤âÅëºÜ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½À¤È¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¤¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°¦¾Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¤¡¦¥â¥Ç¥é¡¼¤À¡£DL4¤ÎÈ¯Çä¤«¤é25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê2,500Âæ¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢ÆÃÀ½¤Î¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
25th Anniversary DL4 MkII
59,400 ±ß
À£Ë¡¡§5.1 x 23.5 x 11.4cm¡Ê½Ä x Éý x ±ü¹Ô¤¡Ë
½ÅÎÌ¡§0.92Ô
1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖDL£´¡×¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤âÅëºÜ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½À¤È¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°¦¾Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£DL4 MkII¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖDL4¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëHX¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥×/¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿15¼ïÎà¤Î¿·¤¿¤ÊMkII¥Ç¥£¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢·ÚÎÌ¾®·¿²½¡¦Â¿µ¡Ç½²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä·øÏ´¤Ê¹½Â¤
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎDL4¤ÈÆ±¤¸¥Î¥Ö¤ä¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ê¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¡£ãþÂÎ¤Ë¤Ï²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¡£
¡ü30¼ïÎà¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤¡¦¥â¥Ç¥ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎDL4¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿15¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢Helix/HX¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿15¼ïÎà¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£²»ºî¤ê¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿Ê²½¤·¤¿¥ë¡¼¥Ñ¡¼µ¡Ç½
4¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¤·¤¯¤Ï1¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÏºÇÂç240ÉÃ¤ÎÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¡£ÊÌÇä¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ô»þ´Ö¤Þ¤ÇÏ¿²»»þ´Ö¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü½¼¼Â¤ÎÆþ½ÐÎÏÃ¼»Ò
¥¹¥Æ¥ì¥ª»ÅÍÍ¤ÎÉ¸½à¥Õ¥©¡¼¥óÆþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥¯¤ä¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯³Ú´ïÍÑ¤ÎXLRÆþÎÏÃ¼»Ò¡¢MIDI¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È/¥¹¥ë¡¼Ã¼»Ò¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ú¥À¥ë¤â¤·¤¯¤ÏºÇÂç2´ð¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥ÁÍÑÃ¼»Ò¤òÁõÈ÷¡£ÈÆÍÑÀ¡¦³ÈÄ¥À¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü3¼ïÎà¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¦¥¿¥¤¥×
¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥É/DSP/¥È¥¥¥ë¡¼¤Î3¼ïÎà¤«¤é¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¦¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢ÆþÎÏ¿®¹æ¤òA/D/AÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾®·¿·ÚÎÌ²½¤ÈDCÅÅ¸»¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ê¾®·¿·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢µ¡Æ°À¤¬¸þ¾å¡£¤Þ¤¿¡¢DCÅÅ¸»¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±º¤ÎDC-1gÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÎÂ¾¡¢É¸½àÅª¤Ê9V¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÅ¸»¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü25¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¸ÂÄê»ÅÍÍ
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¹ñÆâ40Âæ¸ÂÄê¡ÊÁ´À¤³¦2,500Âæ¡Ë¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢ÆÃÀ½¤Î¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö25th Anniversary DL4 MkII¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È