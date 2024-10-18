■日本3rdシングル「CRAZY」



2024年12月11日(水)発売予約リンク：https://lesserafim.lnk.to/jp3rdsgPR※商品全10形態▼CD収録曲1. CRAZY -Japanese ver.-2. EASY -Japanese ver.-3. 日本オリジナル曲【初回限定盤A】TYCT-39253 1,815円(税込)・CD (1枚)・フォトブック (36P)・リリックブック (8P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種・肖像ステッカー (1枚) ※全5種のうちランダム1種・スペシャルホログラムフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ※2,500枚限定【初回限定盤B】TYCT-39254 1,815円(税込)・CD (1枚)・デジタルコードカード (1枚 / 映像内容：収録曲関連映像)・リリックブック (16P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種・肖像ステッカー (1枚) ※全5種のうちランダム1種・スペシャルホログラムフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ※2,500枚限定【通常盤 ※初回プレス限定】TYCT-39260 1,100円(税込)・CD (1枚)・リリックブック (8P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種 ※初回仕様のみ【LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN盤】PROV-5041 2,420円(税込)・CD (1枚)・フォトブック (40P)・リリックブック (4P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種・折込ポスター 1枚・ロゴステッカー 1枚【UNIVERSAL MUSIC STORE盤】PDCV-5080 1,100円(税込)・CD (1枚)・リリックブック (8P)・セルフィーフォトカード (1枚) ※全5種のうちランダム1種【初回限定 メンバーソロジャケット盤】TYCT-39255 (KIM CHAEWON)TYCT-39256 (SAKURA)TYCT-39257 (HUH YUNJIN)TYCT-39258 (KAZUHA)TYCT-39259 (HONG EUNCHAE)各1,100円(税込)・CD (1枚)・リリックブック (12P)・各メンバー別セルフィーフォトカード (1枚) ※全2種のうちランダム1種・各メンバー別メッセージカード (1枚)●CD購入特典●■ストア別セット購入特典※LE SSERAFIM Weverse Shop JAPANとUNIVERSAL MUSIC STOREの2店舗にて、下記対象商品をセットで同時予約購入された方を対象に先着で各ストア限定特典をプレゼント。※初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、各ストア盤 計4形態セット購入特典・LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN : フォトカードホルダー＋フォトカードセット(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN限定盤)・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤)・初回限定 メンバーソロジャケット盤 計5形態セット購入特典(KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA, HONG EUNCHAE)・LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN : ホログラム入りフォトカードコンプリート5枚セット・UNIVERSAL MUSIC STORE : フォトカードコンプリート5枚セット■LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN、UNIVERSAL MUSIC STORE 店舗別購入特典※初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、各ストア盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入された方を対象に先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。・LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN : ブロマイド・UNIVERSAL MUSIC STORE : スマホサイズステッカー■店舗別購入特典※下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。・TOWER RECORDS : ステッカー(全5種のうちランダム1種 / サイズ未定)・HMV : ステッカー(全5種のうちランダム1種 / サイズ未定)・TSUTAYA RECORDS : ポスター(サイズ未定)・Amazon.co.jp : メガジャケ(ご購入のCDと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)・楽天ブックス : ステッカー(サイズ未定)・その他一般店、オンラインショップ : ポストカード▼予約サイト・LE SSERAFIM Weverse Shop JAPAN：https://go.weverse.io/qt3S/l0a8rfz3・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/2Ts6HXeC