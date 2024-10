セガ ラッキーくじに韓国の5人組ガールズグループ「LE SSERAFIM(ルセラフィム)」が登場。

ポップなカラーリングで表現された、オリジナルデザインのイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじです!

セガ ラッキーくじ「LE SSERAFIM(ルセラフィム)」

発売日:2024年10月18日より順次発売予定

価格:1回700円(税込)

取扱店:ミニストップ、各種ホビーショップなど

景品:5等級+ラストラッキー賞

※店舗からなくなり次第終了

韓国の5人組ガールズグループ「LE SSERAFIM(ルセラフィム)」のグッズが、セガ ラッキーくじに登場。

メンバーをポップなタッチとカラーリングで表現したイラストを使ったグッズが当たるくじが発売されます☆

景品は5等級にくわえ、くじの最後の1枚を引くともらえる“ラストラッキー賞”も用意された、ハズレなしのセガ ラッキーくじ。

ポップなカラーリングとかわいらしい瞳が特徴的な、セガオリジナルデザインのグッズが当たります。

お部屋を彩るクッションやバスタオルのほか、推し活にもぴったりなアクスタや缶バッジなど、充実のラインナップ。

「サクラ」「チェウォン」「ユンジン」「カズハ」「ウンチェ」のかわいいデザインが使用されたグッズを紹介していきます☆

A賞 クッション

種類:全2種

サイズ:全長約45cm

メンバー5人のポップなイラストを使ったクッション。

カラフルなデザインで、お部屋の印象を明るくしてくれそうです。

B賞 バスタオル

種類:全2種

サイズ:全長約60×120cm

B賞は、普段使いもできるバスタオル。

ポーズを決めるメンバーたちの全身図と、顔のアップを組み合せたカラフルなデザインの2種類が登場します!

C賞 アクリルスタンド

種類:全10種 ※ブラインドパッケージ

サイズ:全長約5cm

C賞はブラインドパッケージで展開する、全10種のアクリルスタンド。

約5cmの小さめサイズで、いろいろな場所に飾れます☆

D賞 アクリルチャーム

種類:全10種 ※ブラインドパッケージ

サイズ:全長約5cm

D賞のアクリルチャームも、ブラインドパッケージで展開。

メンバーたちが個別に描かれ、ハート型とスクエア型の2パターンがあります!

E賞 缶バッジ

種類:全10種 ※ブラインドパッケージ

サイズ:全長約5.6cm

帽子や鞄に取り付けたり、コレクションしたりして楽しめる缶バッジ。

カラフルなイラストデザインと、シンプルなカラーで魅せるデザインの2パターン展開です☆

ラストラッキー賞 クッション

サイズ:全長約45cm

最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」はクッション。

A賞とは異なるデザインで、ハートやメンバーごとに違う背景カラーを使っているのもポイントです!

ポップなカラーリングで描いた「LE SSERAFIM」メンバーたちのイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ「LE SSERAFIM」は、2024年10月18日より順次発売です!

