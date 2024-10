自己表現と本物の着こなしのためのプラットフォームを提供するブランド「HUGO」から、ティム・バートン監督のディズニー映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』グッズが登場。

新しいカプセルコレクションとして「ジャック・スケリントン」が描かれたアパレルグッズが展開されます!

HUGO ディズニー映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』カプセルコレクション

発売日:発売中

ハロウィンと冬のホリデーシーズンに向けて、HUGOがティム・バートン監督のディズニー映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』カプセルコレクションを発売。

主人公「ジャック・スケリントン」の特徴をとらえ、リラックスシルエットが使いやすいアパレルグッズが多数展開されます。

コレクションとして、ジャージやニット、スウェットシャツにTシャツ、フーディ、昼夜兼用のパジャマなどをラインナップ。

ほかにも靴下やスニーカー、ニット帽にマフラー、ネクタイと幅広いグッズ展開です。

ロゴセーター 34,100円(税込)

作品のアイコニックな要素を、力強いプリントやジャカード編みで表現したデザインがポイント。

黒を基調に赤や紫、白をアクセントに取り入れた、カラーリングでデザインしているコレクションです!

また、ティム・バートン氏によるストップモーション映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に込められたメッセージは、自分らしく生きることを推奨するHUGOのマントラ“HUGO Your Way“とも重なるテーマ。

「ジャック・スケリントン」のファンタジックな冒険を通じて描かれた、自己発見の大切さや真の自分を受け入れることの大切さを伝え、見る人を勇気づける内容です。

さらに、カプセルコレクションの発売にあわせて、HUGOでは『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を橋渡しするようなキャンペーンを展開。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の影響を受けた表現を用いた画像や映像を、HUGOのSNS・ECサイトにも取り入れ、ファンタジックな世界観を演出します☆

ディズニー映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を表現した、ハロウィンや冬のホリデーシーズンにぴったりのアパレルを展開。

HUGOが展開する、ディズニー映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』カプセルコレクションの紹介でした!

