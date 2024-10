横浜みなとみらいのチョコレートカフェに長〜い「生チョコサンド」が期間限定で登場！誰とシェアして食べる？

横浜発のクラフトチョコレート専門店「 VANILLABEANS(バニラビーンズ) 」にブランド史上、最長の生チョコレートサンド「ロングショーコラ」が登場。みなとみらいのカフェ「VANILLABEANS THE ROASTERY」にて11月1日(金)から1カ月限定で提供がスタートします。みなとみらいの海の上にあるチョコレートカフェ「VANILLABEANS」は、横浜みなとみらいを中心に店舗を展開する横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

2019年、横浜ハンマーヘッドにオープンした「VANILLABEANS THE ROASTERY」は、カカオ焙煎所を併設する海の上にあるクラフトチョコレートショップ。テラス席からは、みなとみらいが一望できますよ。ブランドを代表するチョコサンド『ショーコラ』2007年に誕生したVANILLABEANSの看板アイテム『ショーコラ』は、オリジナルの生チョコレートサンドです。厚さ1cmの濃厚生チョコをチョコレートでコーティングして、サクサクのクッキーでサンド。フェアトレードのチョコレートを使用して、カカオ原産国や農家の人々と長年関係を築いてきたブランドの自信作なのだとか。ブランド最長の「ロングショーコラ」が誕生VANILLABEANS THE ROASTERYにお目見えする「ロングショーコラ」(税込2750円)は『ショーコラ』の21周年を記念した限定カフェメニューです。“これからも、なが〜いお付き合いを。”がコンセプトのブランド史上最も長い生チョコレートサンドなのだといいます。人気フレーバー『ショーコラ・リッチミルク』×7個分、30cm超えのサイズ感は、みんなでシェアして食べるのもお楽しみのひとつ。ちょっとしたサプライズにもおすすめですよ。別添えの自家製アイスクリーム、カカオ果肉“カカオパルプ”のムース、ベリーソース、チョコレートソースの4種類をトッピングして味の変化を楽しむことも。イラストレーター・Saki Morinagaさんが手がける限定シートにも注目です。ロングショーコラをシェアする“Happyなひと時”が描かれたカラフルで楽しいイラストですよ。「ロングショーコラ」はVANILLABEANS THE ROASTERYにて11月1日(金)から30日(土)までの期間限定で販売。気になる人を誘って、シェアを楽しんでみてはいかがでしょう。※店内カフェ限定メニューです。テイクアウトはできません。■VANILLABEANS THE ROASTERY住所:神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2F営業時間:11:00〜20:00(L.O.19:00)定休日:なし(横浜ハンマーヘッドに準ずる)VANILLABEANSブランドサイトhttps://gigaplus.makeshop.jp/cdcom/brand.html参照元:チョコレートデザイン株式会社 プレスリリース