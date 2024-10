ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第1弾発売、フレンドリータクト･ワンダフルパクトキャリーなどのなりきりおもちゃ/マクドナルド

日本マクドナルドは10月18日、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第1弾を発売した。

マクドナルドのキッズメニュー「ハッピーセット」は、「チーズバーガーハッピーセット」「チキンマックナゲットハッピーセット」や、10時30分までの朝マック限定「エッグマックマフィンハッピーセット」「ホットケーキハッピーセット」など、メインメニューの異なる計6種類。サイドメニューとドリンク(S)、おもちゃまたは本が付く。

朝マック限定「ホットケーキハッピーセット」(マクドナルド)

「わんだふるぷりきゅあ!」は人気アニメ「プリキュア」シリーズの第21作として2024年2月から放送されている、動物とのキズナをテーマにした作品。

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」は、わんだふるぷりきゅあ!の世界観でプリキュアになりきって遊べるおもちゃが付いている。

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第1弾の販売期間は10月24日まで。第1弾のおもちゃは3種類。ラインナップは、「まわる!キラキラ フレンドリータクト」「こむぎ&ユキ ペアブレスレット」「のぞいてみて! ワンダフルパクトキャリービューワー」。どのおもちゃがもらえるかはランダム。

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第1弾(3種類)

〈QRコードで「わんだふるぷりきゅあ!くいず」遊べる、全国のおもちゃ店でぬりえプレゼントも〉

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」は、おもちゃに同封されたリーフレットに記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むことで、プリキュアのデジタルコンテンツ「わんだふるぷりきゅあ!くいず」で遊ぶことができる。期間は10月18日5時から11月17日23時59分まで。

「わんだふるぷりきゅあ!くいず」イメージ

また、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」のおもちゃを期間中に対象玩具店に持っていくと、「わんだふるぷりきゅあ!オリジナルぬりえ」がもらえるキャンペーンも実施する。配布期間は10月18日から11月17日まで。

〈ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第2弾も登場/マクドナルド〉

第1弾販売後の10月25日からは、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第2弾に切り替えて販売する。第2弾のおもちゃは3種類。ラインナップは、「プリキュアにへんしん! クリアコーム」「キラニコトランク おしゃれミラー」「こむぎとおでかけ! パスケース」。提供期間は10月31日まで。

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第2弾(3種類)

11月1日発売の第3弾では、第1弾・第2弾を合わせた6種類のおもちゃを提供する。第3弾の販売期間は2週間程度。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどに変更される場合がある。

なお、日本マクドナルドではハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」第1弾と同期間、ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾を販売する。トムとジェリーの有名なシーンをモチーフにし、まるでアニメの世界からそのまま飛び出したように遊べるおもちゃ。第1弾のおもちゃは3種類で、ラインナップは、「方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー」「にげろ! 走るジェリー」「トムとジェリー ドキドキだるまおとし」。

ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾(3種類)TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)

