【アズールレーン マンチェスター スケアリー・ナイト・ケア】発売日:9月上旬参考価格:33,000円セール価格:25,876円

楽天ブックスは、フリーイングから発売中のフィギュア「アズールレーン マンチェスター スケアリー・ナイト・ケア」を参考価格から21%オフの25,876円で販売している。

本商品は、Android/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」に登場するロイヤル勢力の軽巡洋艦「マンチェスター」を1/4スケールでフィギュア化したもの。夜魔+ナースの相反するテーマを融合させた露出度高めの「スケアリー・ナイト・ケア」コスチュームが再現されている。全高は約180mm。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.