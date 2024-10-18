10月19日に東京競馬場で行われる、第27回富士ステークス(3歳上・GII・芝1600m)の枠順が18日確定した。

一昨年のマイルCSの覇者セリフォス(牡5、栗東・中内田充正厩舎)は4枠7番、重賞4勝目を狙うソウルラッシュ(牡6、栗東・池江泰寿厩舎)は6枠11番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 バスラットレオン(牡6、吉田豊・矢作芳人)

1-2 メイショウシンタケ(牡6、池添謙一・千田輝彦)

2-3 ミシシッピテソーロ(牝4、木幡巧也・畠山吉宏)

2-4 ゴンバデカーブース(牡3、松山弘平・堀宣行)

3-5 エアロロノア(セ7、田辺裕信・笹田和秀)

3-6 ジェイパームス(セ4、鮫島克駿・堀宣行)

4-7 セリフォス(牡5、藤岡佑介・中内田充正)

4-8 コムストックロード(牝5、津村明秀・宗像義忠)

5-9 レッドモンレーヴ(牡5、横山和生・蛯名正義)

5-10 クルゼイロドスル(牡4、横山武史・高橋義忠)

6-11 ソウルラッシュ(牡6、団野大成・池江泰寿)

6-12 アルナシーム(牡5、横山典弘・橋口慎介)

7-13 タイムトゥヘヴン(牡6、柴田善臣・戸田博文)

7-14 ロジリオン(牡3、北村宏司・古賀慎明)

8-15 パラレルヴィジョン(牡5、C.ルメール・国枝栄)

8-16 ジュンブロッサム(牡5、戸崎圭太・友道康夫)

8-17 バルサムノート(牡4、松岡正海・高野友和)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。