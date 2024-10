10月18日 発売価格:各550円

小学館は、「『名探偵コナン シールくじびき』FILE.2 シールに隠された真実」を全国の一部書店・コンビニエンスストア、劇場窓口などで10月18日に発売する。価格は各550円。

本商品は、原作絵を使用したシールをくじびき形式で販売するシールくじの第2弾。シールは「FILE.1」同様A5サイズで、7種+シークレット1種の全8種類がラインナップされる。シールは中身の見えない封筒にランダムに入っており(ブラインド方式)、代金の支払い後、店頭で束から好きな1枚を引き抜く形式での販売となる。

封筒には特殊紙「NTラシャ」を採用。表面には銀色で”「くじびき」に関係するようにも見えるコマ”が印刷されており、絵柄は全6種。また、販売書店にてコミックス「名探偵コナン」第106巻(通常版/特装版)を購入するとプロモシール「0.得点」がもらえるキャンペーンが実施される。配布は書店でのみ行なわれ、映画館、コンビニエンスストアなどは対象外となる。

【ラインナップ】

1 絶叫

2 静寂

3 変装

4 正体

5 願望

6 現金

7 激似

8 参上

プロモシール「0.得点」

【封筒デザイン】

くじのパッケージ

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.