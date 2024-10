Amazon Original新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が、10月31日(木)18時より独占配信となります。本番組は、笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが一日限りのオリジナルコンビを結成し、【最強新コンビ=ゴールデンコンビ】の座をかけ、襲い掛かる難易度MAXのお題に即興コントで立ち向かう、究極のお笑いサバイバル・バトル。

ステージごとに観客200人が“一番面白くないコンビ”に投票して脱落していく超過酷ルールの下、 試されるのは、瞬発力、アドリブ力、破壊力といった“笑いの総合力”とコンビとしての“チームワーク”。 優勝賞金1,000 万円をかけて激闘に挑む芸人達の意地とプライドがぶつかり合い、予測不能な化学反応を起こす! 手に汗握るガチンコお笑いバトルとなっています。

郄比良くるま(令和ロマン)&野田クリスタル(マヂカルラブリー)、せいや(霜降り明星)&秋山寛貴(ハナコ)、 堀内健(ネプチューン)&屋敷裕政(ニューヨーク)、長田庄平(チョコレートプラネット)&じろう(シソンヌ)、 澤部佑(ハライチ)&真栄田賢(スリムクラブ)、平井まさあき(男性ブランコ)&堂前透(ロングコートダディ)、 サーヤ(ラランド)&KAƵMA(しずる)、津田篤宏(ダイアン)&永野のバラエティに富んだ、総勢8組16名の出場コンビが出揃いました。

これまで「有吉の壁」「有吉ゼミ」「マツコ会議」など数々の人気番組を手がけ、本作の演出を務める、橋本和明さんに見どころやこだわりについてお話を伺いました!

――まずは『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』企画の経緯について教えてください。

私がフリーになったタイミングでPrime Videoさんに「何かお笑いをやりましょう」とお声がけをいただいて。元テレビ朝日プロデューサーでAmazon MGMスタジオのプロデューサーをしている方と1年半の期間、何度も何度もディスカッションを重ね、今までにない賞レースを作ろうと思いました。「1組ずつ脱落していく」「即興で競う」「コンビで競う」といった核になる視点を挙げながら、企画をずっと詰めていく日々で、親より連絡していたくらい(笑)。毎日LINEをしていました。

芸人さんの熱量というか、「(他の芸人に)負けたくない」「お客さんの前でウケたい」という気持ちのような「リアルなもの」が(視聴者に)届く時代にどんどんなってきたので、そうしたリアルな熱量をダイレクトに伝えられる新しいショーを作りたいと考えました。日テレを辞めた僕と、テレ朝を辞めた元プロデューサーがフジテレビで番組を撮っているというのは、すごく不思議な気持ちですが楽しかったです。せっかくなので、(個人的に)仕事をしたい人と仕事しようと決め、IPPONグランプリなどで、すごいセットを散々見てきたフジアール美術デザイナーさんにセットを書いていただきました。

――Prime Videoでの番組制作は、これまでの番組作りと勝手が違いますか?

これほどまで長期間に渡り1つの企画を練って、改造して、ブラッシュアップしていくということはあまり経験がなかったです。テレビ番組だとレギュラー番組、特番を定期的にやっていましたが、2か月ぐらいで企画を作って、撮影をしながら改良していく感じなのですが、今回は、例えばセットの話だけでも、LEDをどうする、美術をどう出す、どこにカメラを配置する、など事前にすべて詰めてから収録するスタイルでした。そういった準備を万全に行う所が Prime Videoっぽいなと思いましたし、非常に勉強になりました。

――今日実際に収録をご覧になっていかがでしたか?

こういうことが起こるかなとか、こういう展開があるかなと、想像して計算してセットや台本を組んできましたが、 早速ぶっ壊れるようなことがいっぱい起きて……(笑)。ダークホースがめちゃくちゃウケてたりとか、そういう予定不調和なことがもうすでに、まだ今収録が始まって3時間ぐらいですが、色々なことがたくさん起きているので、そういう意味では すごくワクワクする番組になるなという手応えは感じています。

――『有吉の壁』で「おもしろい人だけが乗れる列車」という企画がありましたが、だんだんと生き残る芸人さん同士に連帯感が出てきますよね。この番組でもそんな期待はありますか?

敗者の美学、カッコ良さみたいなのもあると思います。仲間が減っていくことの哀愁とか、そういうものってみんな好きだと思うんです。ゾンビものもそうだし、サバイバルで1人ずつ減っていく中で、残された人はもっと頑張ろうと思う。そういった熱量を感じられるというのが、新しいお笑いの賞レースかなと思っています。

――オリジナルコンビにした理由は何ですか?

あの人と1回ネタをやってみたいという芸人さんの気持ちって、エモいなと思います。例えば、郄比良くるまさん(令和ロマン)と野田クリスタルさん(マヂカルラブリー)のコンビも、お互いLINEの連絡先も知らないし、プライベートで仲いいわけじゃないけど、「あの人とやったらすごく面白くなるんじゃないか」という感覚をお互い持っていたんですよね。そうした感覚って、芸人さんなら誰しも持っているけど、僕らでは分からない感覚だなと思うんです。指名したほうは責任を感じるし、されたほうも緊張感が生まれます。芸人さん独特の感覚を見せられるフレームだなと思ったし、そこにまた熱量が生まれるといいなと思ったからです。オープニングの登場時に結成VTRを流したのも、スタジオのお客さんや視聴者の方に気持ちを入れて観てもらうために用意しました。どのコンビを応援するか、「推し」を決めて観てもらった方が楽しいと思いましたし、でも、観ていく途中でやっぱりこっちの方が面白いんじゃないか、とか色々な感情になると思うんですよね。

――予想外だったチームはありましたか?

津田篤宏さん(ダイアン)、永野さんコンビとか(笑)。サーヤさん(ラランド)とKAƵMAさん(しずる)のコンビもそうですが、どうなるのか全くわかんないじゃないですか。 長田庄平さん(チョコレートプラネット)、じろうさん(シソンヌ)とかは『有吉の壁』でも付き合いが長いし、絶対面白いことをやるだろうと思いましたが、そうじゃない、予想がつかないコンビがいるということは、非常に面白いですよね。誰が勝つか全くわからないし、この賞レースがどうなっていくんだろうと(笑)。そういう意味でも、面白い8組になったなと思います。コンビによってはどっちがツッコミでどっちがボケるのか、ネタのイメージもつかないです。『有吉の壁』でもそうなんですが、この人が書いたんだろうなとか、この人がやりたかったんだろうなみたいな、そういうことを想像しながら楽しめるのかなと思います。

――即興ということがとても過酷なルールだと思いました。

みんな「うわぁ…胃が痛くなる仕事ですね」みたいな反応でした(笑)。やればやるほど、負けたくないと思うだろうし、自分たちはどこまでいけるんだろうとも思うだろうし。優勝賞金1,000万円が見えてきたらまた違う感情になるとも思います。千鳥さんも言われていましたが、1日で1,000万円ってAmazonさんはやっぱりすごいなと…。賞レースで半年間ネタを作り込んで1,000万円もらえるのと違って、即興ですからね。1stステージと2ndステージでも笑いの流れは変わっているし、どのコンビも客席をどうにか掴もうとしてる姿が見られて、改めてやっぱりこの企画面白いなと思いました。

平井まさあきさん(男性ブランコ)、堂前透さん(ロングコートダディ)のコンビが、あっと驚くオチを披露したかと思えば、ホリケンさん(ネプチューン)がなかなか終了のボタン押さないで粘ったり、みんなが自由な分、色々なネタが見られて面白いです。

――聞けば聞くほど楽しみになってきました!今日はお話いただきありがとうございました。

誰が勝つのかドキドキしながら最後まで見られる作品だと思います。 予想も多分覆される展開がいっぱいあると思うので、まず今回のコンビを見ていただいて、予想していただいて、「推し」も決めていただいて、どこが勝つだろうと思いながらずっと見進めていってもらえたら嬉しいです。

Amazon Original『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』概要

配信開始日:2024 年 10 月 31 日(木) 18 時より独占配信開始

作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4J9LWVL

MC:千鳥(大悟、ノブ)

出場芸人:

1 郄比良くるま(令和ロマン)&野田クリスタル(マヂカルラブリー)

2 せいや(霜降り明星)&秋山寛貴(ハナコ)

3 堀内健(ネプチューン)&屋敷裕政(ニューヨーク)

4 長田庄平(チョコレートプラネット)&じろう(シソンヌ)

5 澤部佑(ハライチ)&真栄田賢(スリムクラブ)

6 平井まさあき(男性ブランコ)&堂前透(ロングコートダディ)

7 サーヤ(ラランド)&KAƵMA(しずる)

8 津田篤宏(ダイアン)&永野

番組サポーター:林瑠奈(乃木坂 46)

話数:全 5 話

コピーライト:©2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)。