¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤è¤êEVA½é¹æµ¡¡¢2¹æµ¡¡¢Îí¹æµ¡¡Ê²þ¡Ë¤¬¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ç¿©´á¡ÖEVA-FRAME¡×¤ËºÆÅÐ¾ì¡ª10·î18Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚEVA-FRAME-DX¡§¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ(3¸ÄÆþ)¡Û
Í½Ìó³«»Ï¡§10·î18Æü13»þ
2025Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§6,930±ß
(C)¥«¥éー
Í½Ìó³«»Ï¡§10·î18Æü13»þ
2025Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§6,930±ß
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡ÖEVA-FRAME-DX¡§¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ(3¸ÄÆþ)¡×¤ò2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£10·î18Æü13»þ¤è¤êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï6,930±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤è¤ê¡¢EVA½é¹æµ¡¡¢2¹æµ¡¡¢Îí¹æµ¡¡Ê²þ¡Ë¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥ìー¥àÁõÃå¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖEVA-FRAME¡×¤è¤ê¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー»ÅÍÍ¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î18Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEVA-FRAME-DX¡§¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ(3¸ÄÆþ)¡×¥µ¥¤¥º¡§H Ìó110mm ¡ß W Ìó70mm ÁÇºà¡§ABS
(C)¥«¥éー
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£