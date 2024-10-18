１８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１５：００ 英・小売売上高

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・建設支出

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

※ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）財務大臣会合（２１日まで）



○決算発表・新規上場など



決算発表：サーティワン<2268>，ブロンコＢ<3091>，アジュバン<4929>，アルインコ<5933>，光世<8617>

※東証プライム上場：インターメスティック<262A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）



出所：MINKABU PRESS