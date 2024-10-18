１８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・全国消費者物価指数
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１１：００　中・ＧＤＰ（国内総生産）
１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・不動産開発投資
１１：００　中・固定資産投資
１５：００　英・小売売上高
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
※ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）財務大臣会合（２１日まで）

○決算発表・新規上場など

決算発表：サーティワン<2268>，ブロンコＢ<3091>，アジュバン<4929>，アルインコ<5933>，光世<8617>
※東証プライム上場：インターメスティック<262A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）

出所：MINKABU PRESS