本日の予定【発言・イベント】
15:35 内田日銀副総裁、全国信用組合大会で植田日銀総裁の挨拶を代読
17:00 ECB専門家予測調査
22:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
23:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マクロ経済政策展望会議出席（質疑応答なし）
19日1:10 ウォラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
1:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
連合25年春闘基本構想公表
米英独仏首脳会議
アジア太平洋経済協力会議（APEC）財務相会合
※予定は変更することがあります
17:00 ECB専門家予測調査
22:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
23:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マクロ経済政策展望会議出席（質疑応答なし）
19日1:10 ウォラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
1:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
連合25年春闘基本構想公表
米英独仏首脳会議
アジア太平洋経済協力会議（APEC）財務相会合
※予定は変更することがあります