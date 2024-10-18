日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の3万9240円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41941.19円 ボリンジャーバンド3σ
40695.99円 ボリンジャーバンド2σ
39450.80円 ボリンジャーバンド1σ
39435.00円 一目均衡表・転換線
39410.00円 5日移動平均
39240.00円 18日夜間取引終値
38911.19円 17日日経平均株価現物終値
38276.67円 75日移動平均
38205.60円 25日移動平均
38119.50円 200日移動平均
37775.00円 一目均衡表・基準線
36960.40円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35942.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35715.21円 ボリンジャーバンド2σ
34470.01円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41941.19円 ボリンジャーバンド3σ
40695.99円 ボリンジャーバンド2σ
39450.80円 ボリンジャーバンド1σ
39435.00円 一目均衡表・転換線
39410.00円 5日移動平均
39240.00円 18日夜間取引終値
38911.19円 17日日経平均株価現物終値
38276.67円 75日移動平均
38205.60円 25日移動平均
38119.50円 200日移動平均
37775.00円 一目均衡表・基準線
36960.40円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35942.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35715.21円 ボリンジャーバンド2σ
34470.01円 ボリンジャーバンド3σ
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