　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の3万9240円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41941.19円　　ボリンジャーバンド3σ
40695.99円　　ボリンジャーバンド2σ
39450.80円　　ボリンジャーバンド1σ
39435.00円　　一目均衡表・転換線
39410.00円　　5日移動平均
39240.00円　　18日夜間取引終値
38911.19円　　17日日経平均株価現物終値
38276.67円　　75日移動平均
38205.60円　　25日移動平均
38119.50円　　200日移動平均
37775.00円　　一目均衡表・基準線
36960.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35942.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35715.21円　　ボリンジャーバンド2σ
34470.01円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース