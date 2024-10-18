¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤°¤Ã¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬¼¯Åç¤ÎÄìÎÏ·Ù²ü¡¡2Ç¯Á°¤Îà²òÇ¤¥Ö¡¼¥¹¥Èá¶µ·±¤Ë
¡¡J1¤Ç11°Ì¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬19Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç4°Ì¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆJ1¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤Î4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤¬·ü¤«¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¸«Êï¤¦¤Ù¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¶¯¹ë¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡·ø¼éÂ®¹¶¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢µåºÝ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ä¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡£¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç20´§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¼¯Åç¤ò¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤äµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ºÇÄã¸Â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¡×¤È¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡J1¤ËÉüµ¢¤·¤¿2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3¾¡2Ê¬¤±2ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£µåºÝ¤Ç¸ß³Ñ¤Ë¶¥¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤ÏÁý¤¨¡ÖÊ¡²¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼¯Åç¤¬Ìó2½µ´Ö¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÃæÃÇÃæ¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Ç¯²Æ¤Ë¼¯Åç¤¬´ÆÆÄ¤òÂå¤¨¤¿Ä¾¸å¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤·¡¢0¡½2¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²óÀï¤¤Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤°¤Ã¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¤¬¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏÁ°ÀáÌ¾¸Å²°Àï¤Ç¥ê¡¼¥°Àï12»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¡£3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È·ø¼é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£º£µ¨5ÆÀÅÀ¤Îº°Ìî¤Ï¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«1ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë