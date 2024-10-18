2024ブリーダーズカップの馬券発売…フォーエバーヤングなど日本勢が大挙出走
JRAは、日本時間11月3日（祝日）にアメリカ合衆国カリフォルニア州のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップの馬券を発売することを発表した。
●発売レースに出走予定の日本馬（10月17日現在）
・ブリーダーズカップターフ（G1）
シャフリヤール（牡6・栗東・藤原英昭厩舎）
ローシャムパーク（牡5・美浦・田中博康厩舎）
・ブリーダーズカップクラシック（G1）
ウシュバテソーロ（牡7・美浦・高木登厩舎）
デルマソトガケ（牡4・栗東・音無秀孝厩舎）
フォーエバーヤング（牡3・栗東・矢作芳人厩舎）
・ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1）
アリスヴェリテ（牝4・栗東・中竹和也厩舎）
・ブリーダーズカップマイル（G1）
ジオグリフ（牡5・美浦・木村哲也厩舎）
テンハッピーローズ（牝6・栗東・高柳大輔厩舎）
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●発売レース
・第7R ブリーダーズカップターフ（G1・3歳上・芝2400m）
11月3日（祝日） 6時01分（現地時間11月2日（土）14時01分）発走予定
・第8R ブリーダーズカップクラシック（G1・3歳上・ダ2000m）
11月3日（祝日） 6時41分（現地時間11月2日（土）14時41分）発走予定
・第9R ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1・3歳上牝・芝2200m）
11月3日（祝日） 7時25分（現地時間11月2日（土）15時25分）発走予定
・第11R ブリーダーズカップマイル（G1・3歳上・芝1600m）
11月3日（祝日） 8時45分（現地時間11月2日（土）16時45分）発走予定
注記：発走予定時刻・レース番号は変更になる場合がありますのでご注意ください。
●発売方法
＊インターネット・UMACA
注記：補欠馬繰上り状況により発売開始時刻が確定するため、競馬場・ウインズ等でのUMACA発売は行わない場合があります
●発売開始時刻（いずれも日本時刻）
補欠馬の繰上り状況により発売開始時刻が異なります
発売開始時刻は確定次第、改めてJRAホームページでお知らせします
●発売式別
「単勝」「複勝」「馬連」「ワイド」「馬単」「3連複」「3連単」の7式別を発売
※「枠連」および「WIN5」は発売なし
●払戻率・払戻金への上乗せ
・独立プール方式での発売のため日本国内独自のオッズとなる
・払戻率は中央競馬と同様
・JRAプラス10（2号給付金）の対象レースとなる