Âç°ìÈÖ¤ÇÂç»Å»ö¡ª²÷Åê¤ÎÂç´Ó¤ËÌîÂ¼¹°¼ù»á¡Ö½é²ó¤ò»°¼Ô»°¿¶¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ïµð¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ
¡¡DeNA¤¬µð¿Í¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£ºòÆü¤ËÂ³¤Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤«¤é1»à»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¿¹·ÉÅÍ¤¬ÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤¯¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£DeNAÀèÈ¯¤ÎÂç´Ó¿¸°ì¤Ï¡¢6²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¬7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ËÀªÂçÌ´¤È¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó2/3¤òÈï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢¼ºÅÀ1¤È¹¥Åê¤·¤¿Âç´Ó¿¸°ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£ºòÆü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï´°ÉõÉé¤±¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤¢º£Æü¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç´Ó¤¬½é²ó»°¼Ô»°¿¶¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½ÐÉ¡¤òºÃ¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÀä»¿¡£
¡¡²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Ê¿¾¾À¯¼¡»á¤â¡ÖºòÆü´°Éõ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê3¼Ô»°¿¶¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤½¤¦»°¿¶¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦Å°ÄìÅª¤ËÊÑ²½µå¤Ç¤Í¡£Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÆ¬Ç¾¤â»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×ÇÛµåÌÌ¤ò¹âÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Î1ÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Âç´Ó¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢3ÅÀ¡¢4ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Ï¿ûÌî¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â1ÅÀ¤«2ÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÂç´Ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎÉ¤µ¤¬Á´Éô½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤âÂÐÀï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îµå¤¬Æ°¤¯¡£¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÅê¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯À¸¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½é²ó¤ÏºòÆü¤Î´°ÉõÉé¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤â¤³¤¦¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âç´ÓÅê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁµÞ¤°µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎµÕ¼ê¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤¬ºã¤¨¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿Âç´Ó¡£¡È±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNAÂÇÀþ¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤«¤é1»à»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¿¹·ÉÅÍ¤¬ÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤¯¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£DeNAÀèÈ¯¤ÎÂç´Ó¿¸°ì¤Ï¡¢6²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¬7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ËÀªÂçÌ´¤È¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Ê¿¾¾À¯¼¡»á¤â¡ÖºòÆü´°Éõ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê3¼Ô»°¿¶¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤½¤¦»°¿¶¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦Å°ÄìÅª¤ËÊÑ²½µå¤Ç¤Í¡£Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÆ¬Ç¾¤â»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×ÇÛµåÌÌ¤ò¹âÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Î1ÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Âç´Ó¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢3ÅÀ¡¢4ÅÀ¼è¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Ï¿ûÌî¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â1ÅÀ¤«2ÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÂç´Ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎÉ¤µ¤¬Á´Éô½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤âÂÐÀï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îµå¤¬Æ°¤¯¡£¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÅê¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯À¸¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½é²ó¤ÏºòÆü¤Î´°ÉõÉé¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤â¤³¤¦¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âç´ÓÅê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁµÞ¤°µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎµÕ¼ê¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤¬ºã¤¨¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿Âç´Ó¡£¡È±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù