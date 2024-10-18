最優秀若手に送られるゴールデンボーイ賞の最終候補25名が発表、大本命ヤマルらが選出

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イタリア『トゥットスポルト』は17日、2024年のゴールデンボーイ賞候補25名を発表した。同賞はヨーロッパのクラブでプレーする、最も活躍した21歳以下の選手に贈られる。

昨年はレアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが受賞。2022年はバルセロナのスペイン代表MFガビ、2021年はバルセロナのスペイン代表MFペドリ、2020年はノルウェー代表FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)と錚々たる面々が受賞している。

22回目となる今回、候補にはバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルやパリ・サンジェルマンのポルトガル代表MFジョアン・ネヴェス、フランス代表MFウォーレン・ザイール＝エメリらが選出されている。受賞者は12月16日に発表される。候補者は以下の通り。

◆ゴールデンボーイ賞最終候補20名

ラミン・ヤマル（バルセロナ/スペイン）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）

ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン/フランス）

アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/アルゼンチン)

パウ・クバルシ（バルセロナ/スペイン）

サヴィオ(マンチェスター・シティ/ブラジル)

リコ・ルイス(マンチェスター・シティ/イングランド)

アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン/ドイツ)

コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

ヨレル・ハト(アヤックス/オランダ)

レニー・ヨロ(マンチェスター・ユナイテッド/フランス)

ジェイミー・バイノー＝ギテンス(ドルトムント/イングランド)

ケナン・ユルドゥズ(ユベントス/トルコ)

クリスティアン・モスケラ(バレンシア/スペイン)

アダム・ウォートン(クリスタル・パレス/イングランド)

アルダ・ギュレル（レアル・マドリー/トルコ）

マティス・テル(バイエルン/フランス)

デジレ・ドゥエ(パリ・サンジェルマン/フランス)

オスカル・グルーク(ザルツブルク/イスラエル)

サム・オモロディオン(ポルト/スペイン)

◆ワイルドカード5名

ウィルソン・オドベール(トッテナム/フランス)

エンドリッキ(レアル・マドリー/ブラジル)

サミュエル・バングーラ(ユベントス/ベルギー)

アンドレアス・シェルデルップ(ベンフィカ/ノルウェー)

エリーズ・ベン・セギル(モナコ/モロッコ)