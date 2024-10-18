最優秀若手に送られるゴールデンボーイ賞の最終候補25名が発表、大本命ヤマルらが選出
イタリア『トゥットスポルト』は17日、2024年のゴールデンボーイ賞候補25名を発表した。同賞はヨーロッパのクラブでプレーする、最も活躍した21歳以下の選手に贈られる。
昨年はレアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが受賞。2022年はバルセロナのスペイン代表MFガビ、2021年はバルセロナのスペイン代表MFペドリ、2020年はノルウェー代表FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)と錚々たる面々が受賞している。
22回目となる今回、候補にはバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルやパリ・サンジェルマンのポルトガル代表MFジョアン・ネヴェス、フランス代表MFウォーレン・ザイール＝エメリらが選出されている。受賞者は12月16日に発表される。候補者は以下の通り。
◆ゴールデンボーイ賞最終候補20名
ラミン・ヤマル（バルセロナ/スペイン）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）
ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン/フランス）
アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/アルゼンチン)
パウ・クバルシ（バルセロナ/スペイン）
サヴィオ(マンチェスター・シティ/ブラジル)
リコ・ルイス(マンチェスター・シティ/イングランド)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン/ドイツ)
コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ヨレル・ハト(アヤックス/オランダ)
レニー・ヨロ(マンチェスター・ユナイテッド/フランス)
ジェイミー・バイノー＝ギテンス(ドルトムント/イングランド)
ケナン・ユルドゥズ(ユベントス/トルコ)
クリスティアン・モスケラ(バレンシア/スペイン)
アダム・ウォートン(クリスタル・パレス/イングランド)
アルダ・ギュレル（レアル・マドリー/トルコ）
マティス・テル(バイエルン/フランス)
デジレ・ドゥエ(パリ・サンジェルマン/フランス)
オスカル・グルーク(ザルツブルク/イスラエル)
サム・オモロディオン(ポルト/スペイン)
◆ワイルドカード5名
ウィルソン・オドベール(トッテナム/フランス)
エンドリッキ(レアル・マドリー/ブラジル)
サミュエル・バングーラ(ユベントス/ベルギー)
アンドレアス・シェルデルップ(ベンフィカ/ノルウェー)
エリーズ・ベン・セギル(モナコ/モロッコ)
昨年はレアル・マドリーのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが受賞。2022年はバルセロナのスペイン代表MFガビ、2021年はバルセロナのスペイン代表MFペドリ、2020年はノルウェー代表FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・シティ)と錚々たる面々が受賞している。
◆ゴールデンボーイ賞最終候補20名
ラミン・ヤマル（バルセロナ/スペイン）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）
ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン/フランス）
アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/アルゼンチン)
パウ・クバルシ（バルセロナ/スペイン）
サヴィオ(マンチェスター・シティ/ブラジル)
リコ・ルイス(マンチェスター・シティ/イングランド)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン/ドイツ)
コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ヨレル・ハト(アヤックス/オランダ)
レニー・ヨロ(マンチェスター・ユナイテッド/フランス)
ジェイミー・バイノー＝ギテンス(ドルトムント/イングランド)
ケナン・ユルドゥズ(ユベントス/トルコ)
クリスティアン・モスケラ(バレンシア/スペイン)
アダム・ウォートン(クリスタル・パレス/イングランド)
アルダ・ギュレル（レアル・マドリー/トルコ）
マティス・テル(バイエルン/フランス)
デジレ・ドゥエ(パリ・サンジェルマン/フランス)
オスカル・グルーク(ザルツブルク/イスラエル)
サム・オモロディオン(ポルト/スペイン)
◆ワイルドカード5名
ウィルソン・オドベール(トッテナム/フランス)
エンドリッキ(レアル・マドリー/ブラジル)
サミュエル・バングーラ(ユベントス/ベルギー)
アンドレアス・シェルデルップ(ベンフィカ/ノルウェー)
エリーズ・ベン・セギル(モナコ/モロッコ)