ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡´°ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¡¡ËüÇÈ¡õÀ¶µÜ¤ÇÀèÀ©¤â£³ÈïÃÆ£·¼ºÅÀ¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¡ÖÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¡×
¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£·¡Ý£²ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅêÂÇ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ´°ÇÔ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï£³ÈïÃÆ¤Ê¤É£±£±°ÂÂÇ£·¼ºÅÀ¡£ÂÇ·â¿Ø¤Ï»°²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£¤¸¤ê¤¸¤ê¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£³³¤Ã¤×¤Á¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤»¤º¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤¢¤·¤¿¤ÏÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¹¶·âÅª¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£ËüÇÈ¡¢À¶µÜ¤Ç£±¡¢£²ÈÖ¤òÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢·´»Ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡£º£µ¨£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿£µ¿Í¤òÆ¬¤«¤éÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏËüÇÈ¡¢À¶µÜ¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤â´Þ¤á¤Æ½é¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æó²ó¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¾¾ËÜ¹ä¤Îµ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸Þ²ó£²»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ËÞÂà¡£Ï»²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¾¾ËÜ¹ä¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤ó¤Ê²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÎÉ½¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡££²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¡Ö¤¢¤·¤¿¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÁ´°÷¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÂç¹Ò³¤¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£À¶µÜ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¾¡¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢£´¤Ä¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ËüÇÈ¤â¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ç¤¹¤·²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç£±¸Ä¤º¤ÄÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£¿·¾±ÂÎÀ©£³Ç¯´Ö¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£´ñÀ×¤Î£´Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£