¡Ú¥»£Ã£Ó¡ÛÏ¢ÇÔ¤Îµð¿ÍÂÇÀþ¡¡Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬¡ÖÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëº¬µò
¡¡µð¿Í¤Ï£±£·Æü¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¡½£²¤È¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£½éÀï¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÔ¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤â½Å¶ì¤·¤¤¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Çµð¿Í£Ï£Â¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¢ÂÇ¤¬½Ð¤º»¶È¯£µ°ÂÂÇ£±ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ÅÄ¹¬Ä¹¡ÖÄ¾µå¾¡Éé¡×¡Û¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ö¤Îµð¿Í¤¬£Ä£å£Î£Á¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á£±¾¡£²ÇÔ¡££°¡½£²¡¢£±¡½£²¤È£²»î¹ç¤È¤â¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾å¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ËÒ¡¢º´Ìî¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢µÜºê¤ÈÂ³¤¯¾å°ÌÂÇÀþ¤ÏÇ÷ÎÏ½½Ê¬¡£µð¿ÍÀèÈ¯¡¦¿ûÌî¤Ï£±£µ¾¡¤òµó¤²¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ëµö¤·¤¿·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÅÎ±¤á¤ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îµð¿ÍÂÇÀþ¤«¤é¤ÏÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡££´ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¤¬£¶²ó¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÅÀ¤¬Æþ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££·²óÅÓÃæ£±¼ºÅÀ¤È£Ä£å£Î£ÁÀèÈ¯¡¦Âç´Ó¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï³Î¤«¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ËÜÏÂ¤È£µÈÖ¡¦ºäËÜ¤Ë¤µ¤¨µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¸Æü¤ÎÂè£³Àï¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢£³ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ»³¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£µÈÀîÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤À¤±¤Ë£²ÈÖ¡¢£³ÈÖ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ£´ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£½øÈ×¤ËÆÀÅÀ¤·¤Æ¥à¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£
¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë