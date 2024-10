超人気コミックを原作としたミュージカル『SPY×FAMILY』が、好評を博した2023年の初演に続き、早くも2025年の再演が決定した。ロイド役・森崎ウィン、ヨル役・唯月ふうか 等が続投するほか、新キャストも登場。今回もアーニャ役の大規模オーディションの実施が決定した。 本作は、2023年3月、帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。生身の俳優たちによって息を吹き込まれたキャラクターたち、とりわけ実

ログインして続きを読む

The post ミュージカル『SPY×FAMILY』再演決定 唯月ふうか「殺し屋としてさらに説得力をもたせられるよう研究を重ねたい」 first appeared on GirlsNews.