バルサ、エル・クラシコ恒例のコラボユニフォームを発表！　第5弾は『コールドプレイ』に決定

バルセロナは17日、イギリスのロックバンド『コールドプレイ』とコラボした限定ユニフォームを正式にお披露目した。今や恒例となりつつある、バルセロナの“エル・クラシコ”に向けた限定ロゴ入りユニフォームが今年も発表された。バルセロナはオーディオストリーミングサービスの『Spotify』とスポンサー契約を結んだ2022−23シーズン以降、“エル・クラシコ”の開催に併せて大物ミュージシャンとのコラボユニフォームを発表してきた。通常バルセロナのユニフォームの胸スポンサーには『Spotify』のロゴが描かれているものの、2022−23シーズンのラ・リーガ第9節レアル・マドリード戦では、カナダ出身のラッパーであるドレイクが手がけるブランドのロゴが描かれたユニフォームを、同シーズンの第26節では、スペイン人ミュージシャンのロザリアのアルバム『Motomami』のロゴが入ったユニフォームを着用。昨季の第11節ではイギリスのロックバンド『ザ・ローリング・ストーンズ』のアイコンでもあるベロ・マーク入りユニフォームを、第32節ではコロンビア人アーティストであるカロルGを象徴する、棘のあるハートマークが描かれたデザインのユニフォームを身に纏っていた。

Look at the jerseys, look how they shine for you 💙❤️@Spotify @coldplay 🌕 pic.twitter.com/8cRMhWIbIy