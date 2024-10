【「MAJOR 2nd」29巻】10月18日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「MAJOR 2nd」の29巻を10月18日に発売する。価格は594円。

本作は満田拓也氏が「週刊少年サンデー」で連載している野球マンガ。TVアニメシリーズが第2シリーズまで放送されている。

29巻では「負ければ引退」の最後の大会で、佐藤寿也監督率いる風林大尾中学の初戦の結末が描かれる。

【「MAJOR 2nd」29巻あらすじ】

立ちはだかる怪童・古谷……!

大吾率いる風林大尾が挑む地区大会。

初戦の相手は卜部・アンディを擁する清和……と思いきやその清和を完璧に抑え込み勝ち上がってきた怪童・古谷とふじみ原中学!

試合は終盤、スコアは0対0の同点――

古谷の球数制限も迫る中、勝利を目指すふじみ原ナインはなんとか古谷に繋ごうと決死の粘りを見せ――……

