【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」11巻】10月18日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」の11巻を10月18日に発売する。価格は594円。

本作は2022年より「週刊少年サンデー」で連載されている、ひらかわあや氏のラブコメ作品。累計100万部を突破しており、2025年にはP.A.WORKSによってTVアニメ化されることも決定している。

【TVアニメ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」ティザーPV】

11巻の表紙を飾っているのは三女の三和で、大胆な紐ビキニ姿を披露している。また本編では南の島編が最高潮を迎え、三姉妹による告白劇が繰り広げられる。

なお一部書店で単行本を購入すると、先着でイラスト特典を入手できる。

【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」11巻あらすじ】

三姉妹ラブコメ2025年アニメ化決定!

三姉妹、ついに「告白」! 南の島編、最高潮!!

CM監督の天才的(?)閃きで三姉妹の撮影は優への告白劇に変更!

演技とはいえ、三人は否応なく優への自分の気持ちと向き合うことに。

銀河と星奈、天才俳優同士の恋もさらに進展!

それぞれの「告白」の行方は……?

その気持ちに、確信を。

想い届ける11巻。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.