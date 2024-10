【「名探偵コナン」106巻】10月18日 発売価格:594円【「名探偵コナン」106巻 絵コンテカードセット付き特装版】10月18日 発売価格:1,200円

「名探偵コナン」106巻 絵コンテカードセット付き特装版

小学館は、マンガ「名探偵コナン」の106巻を10月18日に発売する。価格は594円。また同日には、絵コンテカードセット付き特装版も1,200円で発売される。

「名探偵コナン」106巻 通常版

本作は青山剛昌氏が「週刊少年サンデー」で連載している作品。4月には劇場アニメ最新作「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」が公開された。

106巻には浪速の5話シリーズを収録。夕日の見える「浪速ハルカス」で、平次が和葉への告白を決意するという内容になっている。

また、特装版は平次と和葉が表紙を飾るアナザーカバー仕様となっており、ここでしか手に入らない「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」絵コンテカードが付いてくる。

さらに同日には、第1巻のカラーページを完全再現し、描き下ろしの“1話前日譚”を収録した「名探偵コナン 1 SPECIAL」も発売される。

永久保存版の一冊だよ pic.twitter.com/HTg4nj8Scr - 江戸川コナン (@conan_file) October 9, 2024

【「名探偵コナン」106巻あらすじ】

浪速の5話シリーズ収録。

平次達がモチーフになった劇を、観劇しにきたコナン一行。

平次はそこで、和葉への告白を決意する。

場所は、夕日の見える「浪速ハルカス」!!

しかし、殺人事件が発生し、

告白までのタイムリミットが迫る――

