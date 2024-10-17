¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¡¢¼å¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÍè¤Ê¤¤¡×¡¡Ã»´ü·èÀï¤ÎCS¤Ç2Àï3È¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè2Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯7¡½2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£CS2»î¹ç¤Ç8ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£Í×°ø¤ò¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»×¹Í¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î½é²ó1»àÆóÎÝ¤ËÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸Á°Å¬»þ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤Ë¤Ï2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëº¸Íã±Û¤¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤â2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òº¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤ØÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Àî¤Ï¡Ö¡Ê¾®µ×ÊÝ¡Ë´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¹Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×¹Í¤òÄê¤á¤¿Êý¤¬¶ÚÆù¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ£¿ô¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»×¹Í¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ÂÂÇ¤ò¡ËÂÇ¤ÄÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÀº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤³¡Ê¿´¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¡ÊÆ¬¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¡¢¼å¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÍè¤Ê¤¤¡£¤³¤³¡ÊÆ¬¡Ë¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ñ¥Ã¤È¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇÀÊ¤ËÁ´½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë½éµå¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤â¡ÖÎã¤¨¤Ð¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤«¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¤¬Íè¤Æ¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ÌµÂÌ¤Ê¹Í¤¨¤ò¾Ê¤¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Æ¬¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏË½¤ì¤Þ¤¯¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë