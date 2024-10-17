Á°Åç°¡Èþ¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
Á°Åç°¡Èþ¤¬11·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDetermination¡Ù(¥è¥ß¡§¥Ç¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó)¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖDetermination¡×¤òËÜÆü10·î17Æü0»þ¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢21»þ¤ËMV²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖDetermination¡×MV
MV¤Ç¤ÏÀÄ¤¤¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¿¿¤ÃÇò¤Ê±À¡¢ÀÄ¡¹¤·¤¤ÁðÌÚ¤ÎÃæ¤ÇÉ÷¤ò´¶¤¸¤ëÁ°Åç¤¬¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤ÆÎÏ¶¯¤¯¤½¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÁ°Åç¼«¿È¤ÎÎÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
MV¸ø³«¸å¤ÎÁ°Åç°¡Èþ¸ø¼°YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÛ¤¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÍ¤á¹þ¤á¤ë¤À¤±²Î»ì¤ËµÍ¤á¹þ¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Î»ìÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È·Þ¤¨¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¡¢²»³Ú¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿º¢¤Î²áµî¤Î¼«Ê¬¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½Ö¤Ç¤âÁ°Åç°¡Èþ¤È¿ÍÀ¸¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö4·î¤Î´ØÆâ¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï²Î»ì¤Ë¤¢¤ë ¡È¤Í¤¨¸«¤Æ¡¢·¯¤Ø¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡É¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
¤µ¤é¤ËÁ´10¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDetermination¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖAzurite¡×(¥è¥ß¡§¥¢¥º¥é¥¤¥È)¤ÇÁ°Åç¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡¢ÌÀÆü10·î18Æü¤ÎFCÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDetermination¡Ù
▶︎³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
https://lnk.to/debutAL_determination
▶︎Í½Ìó
https://ami-maeshima.lnk.to/1st_AL
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICS-94179
Äê²Á ¡ï6,050¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï5,500¡Ë
·ÁÂÖ¡§CD
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§40P¼Ì¿¿½¸¡¦Á°Åç°¡Èþ1st LIVE¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICS-4179
Äê²Á ¡ï3,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,000¡Ë
·ÁÂÖ¡§CD
¢¨½é²óÀ½Â¤Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ¡§Á°Åç°¡Èþ1st LIVE¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÎCD¡Ï
¡¦É½Âê¶Ê¡ÖDetermination¡×´Þ¤àÁ´10¶Ê¼ýÏ¿
¡ÖDetermination¡×
ºî»ì¡§Á°Åç°¡Èþ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº(Elements Garden)
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2024Ç¯11·î20Æü(¿å)È¯Çä
¡ÖDetermination¡×
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊKICS-94179¡Ë¡§¡ï6,050¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï5,500¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊKICS-4179¡Ë¡§¡ï3,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,000¡Ë
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È (54mm¡ß86mm)
Áá´üÍ½Ìó¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ´Þ¤à)
³«ºÅ´ü´Ö¡Ê¢¨Å¹Æ¬¡¢ÄÌÈÎ¶¦ÄÌ¡Ë¡§2024Ç¯8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2024Ç¯10·î20Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¢£Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÆâÍÆ
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¡¢¨³Æ·ÁÂÖËè¤Ë³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸
HMV¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à ¥ß¥Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê30¡ß30mm¡Ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê76Ð¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×2Ëç/ÄÌ¾ïÈ×1Ëç¡Ë
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É³¨ÊÁ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥Ð¥ó¥É¥ëÈ×
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥µ¥¤¥º¡§H150¡ßW65mm¡Ë
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇÈ´7,000±ß¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥µ¥¤¥º¡§H120¡ßW70mm¡Ë
²Á³Ê¡§7,370±ß¡ÊÀÇÈ´6,700±ß¡Ë
¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥È¡¼¥¯&¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ÚÆüÄø¡Û
12/14(ÅÚ)¡ÚÂçºåÉÜ¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶ 5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
¡³«¾ì12¡§15¡¿³«±é13¡§00
¢³«¾ì14¡§45¡¿³«±é15¡§00
12/15(Æü)¡ÚÅìµþÅÔ¡ÛAKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡³«¾ì12¡§15¡¿³«±é13¡§00
¢³«¾ì14¡§30¡¿³«±é15¡§00
12/21(ÅÚ)¡ÚÅìµþÅÔ¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û7F
¡³«¾ì12¡§15¡¿³«±é13¡§00
¢³«¾ì14¡§30¡¿³«±é15¡§00
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
12/14(ÅÚ)¡÷ÂçºåÉÜ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
12/15(Æü)¡÷ÅìµþÅÔ¡§¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
12/21(ÅÚ)¡÷ÅìµþÅÔ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
11·î19Æü(²Ð)¡Á12·î1Æü(Æü)23:59Ëø
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÃí°ÕÊ¸¤òÊÌÅÓ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾︎¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯&¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö
ÆüÄø¡§11·î22Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞ¡¡Club Mixa
³«¾ì¡§18:00¡¿³«±é:19¡§00
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2024Ç¯11·î20Æü(¿å)È¯Çä
¡ÖDetermination¡×
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊKICS-94179¡Ë¡§¡ï6,050¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï5,500¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊKICS-4179¡Ë¡§¡ï3,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,000¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡ÊÄÌÈÎ¤Î¤ß¡Ë
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
8·î26Æü(·î)22:00¡Á10·î20Æü(Æü)23:59Ëø
Á°Åç°¡Èþ 1st LIVE
³«¾ì16:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì ´ØÆâ¥Û¡¼¥ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û
1st ALBUM¡ÖDetermination¡×¤Î½é²óÀ½Â¤Ê¬¤ËËÜ¸ø±é¤ÎÀè¹ÔÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉõÆþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Á°Åç°¡Èþ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Á°Åç°¡Èþ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Á°Åç°¡Èþ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube