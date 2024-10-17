Ankerの名作スピーカー「Soundcore 3」。4,000円台の今確保して #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日（木） 0:00 〜 2024年10月18日（金） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
現在、前モデルからサウンドの品質と機能性が進化した防水ポータブルスピーカー「Soundcore 3」やワイヤレスでのハイレゾ音源再生に対応した「Soundcore Motion 300」など、Anker（アンカー）のオーディオアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月17日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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人気モデルがさらに高音質に。Ankerのポータブルスピーカー「Soundcore 3」が28％オフとお買い得
Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック
6,990円
（28％オフ）
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Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/グレー
6,990円
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Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ネイビー
6,990円
（28％オフ）
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Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/レッド
6,990円
（28％オフ）
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IPX7の防水規格で水回りでも安心して使える、Ankerのポータブルスピーカーが33％オフとお得な価格で販売中！
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
5,990円
（33％オフ）
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Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 IPX7防水規格 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音/デュアルドライバー/マイク内蔵/お風呂】(ネイビー)
6,190円
（32％オフ）
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Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5.0 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブルー)
6,190円
（32％オフ）
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Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5.0 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】 (レッド)
6,190円
（32％オフ）
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ハイレゾ音源再生に対応し、クリアな高音質で音楽を楽しむことができるAnkerの「Soundcore Motion 300」が23％オフ！
Anker Soundcore Motion 300 USB対応 【ハイレゾ音源再生/自動イコライザー切替機能 / 30W出力 / IPX7防水規格 / 最大13時間再生 / BassUpテクノロジー/Proイコライザー】スペースグレー
12,990円
（23％オフ）
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Anker Soundcore Glow Mini Bluetoothスピーカー【360°サウンド / 8W出力 / IP67防塵防水規格 / 最大12時間再生 / イコライザー機能/ライト機能】
5,990円
（30％オフ）
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Anker Soundcore Glow Bluetooth スピーカー 【360°サウンド】
12,990円
（19％オフ）
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Anker Soundcore Motion X500 Bluetoothスピーカー【空間オーディオ/ハイレゾ音源再生 / 40W出力 / IPX7防水規格 / 最大12時間再生 / Proイコライザー】ブラック
19,990円
（35％オフ）
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Anker Soundcore Mini 3 Bluetooth スピーカー IPX7防水 コンパクト イコライザー設定 BassUpテクノロジー PartyCast機能 15時間連続再生 USB-Cポート採用 お風呂 ブラック
4,990円
（20％オフ）
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＞＞Ankerのスピーカーのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」