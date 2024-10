“ゆでたまご先生”生誕の地・大阪で開催！原作45周年記念「キン肉マン」愛と絆の原画展

原作45周年記念「キン肉マン」愛と絆の原画展を2024年11月16日(土)〜12月1日(日)まで、心斎橋オーパ7階 特設会場にて開催します。

原作45周年記念「キン肉マン」愛と絆の原画展を2024年11月16日(土)〜12月1日(日)まで、心斎橋オーパ7階 特設会場にて開催。

大阪は、「キン肉マン」の原作者・ゆでたまごの嶋田先生、中井先生の出身地でもあり、さらなる盛り上がりが予想されます!

また、本展覧会では特典付入場券も東京会場に引き続き発売。

大阪会場でも、人気のフィギュアメーカーのSpiceSeedがメインビジュアルと同じ45周年ポーズをとった「キン肉マン」のフィギュアを制作。

ただし、今回の大阪会場では東京会場と違い、「キン肉マン」のパンツとリングシューズがメインビジュアルと同じ、真っ赤なカラーリングとなった“「キン肉マン」45周年ポーズ赤パンツver特別限定フィギュア”が付いてきます。

「キン肉マン」45周年ポーズ赤パンツver特別限定フィギュア(1)

【開催概要】

催事名 :原作45周年記念「キン肉マン」愛と絆の原画展

開催期間 :2024年11月16日(土)〜12月1日(日)

開催時間 :11:00〜19:00 ※最終入場は18:30まで

会場 :心斎橋オーパ7階 特設会場(大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4番3号)

チケット :大人 2,500円(2,200円)

子供 1,500円(1,200円)

特典付入場券 14,500円

☆特典グッズ:「キン肉マン」45周年ポーズ赤パンツver特別限定フィギュア

制作/SpiceSeed

使用/塗装済み完成品 ヘッダー付きPP製袋入り

素材/ソフビ

サイズ/全高約27cm

※金額は税込み ※( )内は前売券

※中学生以上は大人、2歳以下無料(要保護者同伴)

主催 :「キン肉マン」愛と絆の原画展 大阪実行委員会

企画制作:東映アニメーション・東映

特別協力:ゆでたまご

協賛 :BANDAI・BANDAI SPIRITS

問い合せ:「キン肉マン」愛と絆の原画展 大阪実行委員会

06-4862-7757(平日10:00〜17:00、開催期間中は開催時間内)

公式HP : http://kinnikuman45th-genga.com/

公式X : @kinnikumangenga

【プレイガイド情報】

・チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/kinnikumanten-45th/

Pコード 995-133/655-221(土日祝11:00〜12:30日時指定入場券)

販売券種:入場券(日時指定券・期間内有効券・特典付きチケット)

・ローチケ

https://l-tike.com/kinnikuman/

Lコード 53825

販売券種:入場券(期間内有効券のみ販売)

・イープラス

https://eplus.jp/kinnikuman45th/

販売券種:入場券(期間内有効券のみ販売)

※日時指定券・特典付入場券はチケットぴあのみ販売

