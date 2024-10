BLUETTI(ブルーティ)は、「秋のグランピングフェスタ」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンは10月16日から3つのキャプターに分かれて実施され、自然の魅力やアウトドアでの楽しさを共有することで、iPhone 16 ProやBLUETTIのポータブル電源など豪華賞品の当たるチャンスがあります。

BLUETTI「秋のグランピングフェスタ」

ポータブル電源市場のリーディングカンパニーとして躍進するBLUETTI(ブルーティ)は、「秋のグランピングフェスタ」キャンペーンを実施。

本キャンペーンは10月16日から3つのキャプターに分かれて実施され、自然の魅力やアウトドアでの楽しさを共有することで、iPhone 16 ProやBLUETTIのポータブル電源など豪華賞品の当たるチャンスがあります。

四季の中でもっとも気候が安定する秋は、涼しい気候と食の豊かさが相まって、キャンプや車中泊などアウトドアイベントのベストシーズンです。

焚き火を囲んでゆったりとした時間を過ごし、秋の味覚を味わいつつ、紅葉や星空を楽しむ贅沢なひとときが、アウトドアの醍醐味。

そんな秋の魅力をより一層引き立てるために、BLUETTIは「秋のグランピングフェスタ」キャンペーンを実施します。

秋キャンプに欠かせないポータブル電源

秋のアウトドアでは、日が落ちるのも早く、照明器具や防寒対策は欠かせません。

そこではLED照明や電気毛布、電気ポットなどが役立ちます。

BLUETTI AC70

BLUETTI AC70コンパクトで軽く、女性でも簡単に持ち運べるので、車中泊やキャンプに最適です。

容量716Wh、出力1000Wで、秋の紅葉を撮影するカメラや、温かいラテを淹れるためのコーヒーメーカーにも電力を供給できます。

BLUETTI AC180

BLUETTI AC180/AC200L:大容量でも、持ち運びは簡単。

ほぼすべての家電製品に電力を給電できます。

野外で秋の味覚を味わうための、ポータブル炊飯器やミキサーの使用も問題ありません。

新鮮な秋の食材をその場で調理し、美味しい食事を楽しむことができます。

BLUETTI Charger1

BLUETTI Charger1:一般的なポータブル電源に交換でき、曇りや雨の日でも安心の走行充電器。

どんな天候でもアウトドアライフを満喫するために、十分な電力を提供します。

■「秋のグランピングフェスタ」キャンペーン

「秋のグランピングフェスタ」

BLUETTIの「秋のグランピングフェスタ」は、10月16日から11月5日までの期間限定で、公式サイトの特設ページに自分だけの秋の思い出を写真や動画でアップロードすると、最新のiPhone 16 ProやBLUETTI AC70、BLUETTI AC50B、BLUETTI EB3Aなどの豪華賞品が抽選で当たるというお得なキャンペーンです。

特設ページ: https://www.bluetti.jp/pages/fall-launch

参加方法はとても簡単です!

Step1:会員登録して最新情報を受け取る

Step2:旅の中とっておきの瞬間をシェアする

Step3:素敵な特典をゲットする

このキャンペーンは3つのチャプターに分かれています。

<チャプター01>

期間 :10/16〜10/22

テーマ :冒険と準備の始まり

新たな旅への一歩

参加方法:お出かけ前の準備写真をBLUETTI公式サイトにアップロード

<チャプター02>

期間 :10/23〜10/29

テーマ :冒険と発見の旅

自然の美を巡る

参加方法:旅で見つけた秋の美、文化、忘れられない体験などを

BLUETTI公式サイトにアップロード

<チャプター03>

期間 :10/30〜11/05

テーマ :リラックスと心地よさ

自然の美を楽しんだ後

参加方法:ゆったり快適なキャンプシーンをBLUETTI公式サイトにアップロード

期間終了後には公式サイトで当選者が発表され、キャンペーンのフィナーレを飾ります。

BLUETTIのポータブル電源と一緒なら、素敵な秋のお出かけに、さらに彩りを添えることができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポータブル電源など豪華賞品が当たるチャンス!BLUETTI「秋のグランピングフェスタ」 appeared first on Dtimes.