ゲストはPINK DANCERS！エピカ・沖縄『EPICA × THE超PINK』

エピカ・沖縄『EPICA × THE超PINK』

DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、2024年10月18日(金)と10月19日(土)の2日間、『EPICA × THE超PINK』のポップアップパーティーを開催。

【開催概要】

大阪ミナミを拠点にする、新しいカルチャーを発信し続けている関西最大の進化系CLUB、THE超PINKと、『JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA』の12回目となるポップアップパーティーを開催!

■THE BIG APPLE @EPICA・沖縄 × THE超PINK

◇DANCER

PINK DANCERS :B, CLARA, NITTAN, YUUNA

DANCERS DIRECTION:ちはるfrom THE超PINK

◇MUSIC BY

DJ MARTIN

◇SP GUEST DJ

DJ KOYA

◇DJ

DJ TASK, DJ 244, DJ COHEY

日程:2024年10月18日(金)

時間:OPEN 21:00/CLOSED 06:00

場所:epica OKINAWA

■THE WAVE @EPICA・沖縄 × THE超PINK

◇DANCER

PINK DANCERS :B, CLARA, NITTAN, YUUNA

DANCERS DIRECTION:ちはるfrom THE超PINK

◇PRODUCED BY

DJ DANBO

◇SP GUEST DJ

DJ MARTIN, DJ KOYA

◇DJ

DJ TASK, DJ COHEY

日程:2024年10月19日(土)

時間:OPEN 21:00/CLOSED 06:00

場所:epica OKINAWA

10月19日(土)『THE WAVE @EPICA・沖縄 × THE超PINK』

【『EPICA DANCERS』を募集中】

「EPICA・沖縄」では、『EPICA DANCERS』としてクリエイターであるダンサーのライフスタイルとワークスタイルの「自由」をテーマに1Day〜・1時間〜など、ダンサー個人が旅行を兼ねた自由気ままな出演スケジュールを組み、店舗が受け入れるという、全国初※の女性のライフスタイルを応援する画期的なシステムを導入しています。

※同社調べ

No.1リゾート地「沖縄」にて、ダンサーの仕事とプライベートを両立しながら、南国でしか味わうことのできない非日常的な時間を過ごすことができます。

人生を豊かな時間に変える大人気コンテンツ企画となっています。

OFFの日にはBBQ PARTYやビーチパーティー、クルージングパーティーなどに参加したり、マリンスポーツを楽しんだり、旅先の醍醐味でもある観光客やローカルの人々との出会いを最大限に楽しめます!

県外のフリーダンサーはトッププロから未経験者まで幅広く、旅行感覚・遊びの延長にて参加。

シャンパンガールやテキーラガールなどの、踊らないジャンルの仕事や、未経験だけど参加してみたいという好奇心がある方でも、1日1時間だけの参加も受け入れています。

また、お友達数人との応募も可能です。

衣装は、水着、ドレス、ワンピース、Tシャツ等カジュアルに、自分の好みに合わせて基本的に自由なファッションで働く事が可能です。

無料で宿泊できるワンルームマンションも1人1部屋にて国際通り付近の立地も最高な場所に完備しています。

時給やチップの歩合比率や、売り上げバックなどの詳細は担当新井宛にDMにてご連絡下さい。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

TEL:070-3851-9056 (13:00〜)

