Kiriとコラボ！ブルボン「エリーゼクリームチーズ味」など3品

ブルボンは、60年近く愛されているクリームチーズ「キリ」を使用した「エリーゼクリームチーズ味」など3品を2024年10月22日(火)に期間限定で発売します。

【3品共通の商品概要】

発売日 :2024年10月22日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

フレッシュでコクのあるミルク感豊かな味わいと、香ばしい焼菓子やふんわりとしたケーキとの抜群のコンビネーションを楽しめます。

さわやかでさっぱりとした味わいに合わせて、パッケージも青を基調としたすがすがしい配色のデザインです。

◆エリーゼクリームチーズ味

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、「キリ クリームチーズ」で仕立てたクリームを包みました。

クリーミーで滑らかな味わいを楽しめます。

商品名 :エリーゼクリームチーズ味

内容量 :32本(2本×16袋)

賞味期限:12カ月

◆ロアンヌクリームチーズ味

サクッとやさしい食感と香ばしいおいしさのゴーフレットで、「キリ クリームチーズ」を使用したクリームをサンドしました。

まろやかなクリームチーズの味わいを楽しめます。

商品名 :ロアンヌクリームチーズ味

内容量 :16枚(2枚×8袋)

賞味期限:12カ月

◆ミニクリームチーズケーキ

パリっとした食感が楽しいチーズクリームをふんわり焼きあげたケーキでサンドしました。

ケーキ、クリームの両方に「キリ クリームチーズ」を使用したパウダーを加えることで、くちいっぱいに広がるまろやかなチーズの味わいを楽しめます。

商品名 :ミニクリームチーズケーキ

内容量 :115g(個装紙込み)

賞味期限:6カ月

※Kiriおよびキリはフランス・ベル社の登録商標です。

