CARE GROUPは、内臓を中心とした施術を提供する「内臓ケア 豊中店」を2024年10月15日(火)に開院しました。

オープンを記念し、初回の施術料が3,000円になるキャンペーンを10月末まで実施しています。

CARE GROUP「内臓ケア 豊中店」

店舗名: 内臓ケア 豊中店

所在地: 大阪府豊中市赤阪1丁目1番9の2号

営業 : 10:00〜20:00

休診日: 木曜日 お盆、お正月

予約 : ホットペッパー https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000723693/

お電話 06-7503-6282

CARE GROUPは、内臓を中心とした施術を提供する「内臓ケア 豊中店」を2024年10月15日(火)に開院。

オープンを記念し、初回の施術料が3,000円になるキャンペーンを10月末まで実施しています。

■身体は内臓からケアする時代に

同院は「内臓」に対してアプローチすることで症状の改善を図ります。

内臓の悪化=症状の根本原因であり、内臓は「痛み」のサインで不調を知らせています。

その訴えを早急かつ的確にキャッチし根本から症状を改善させるのが同院の特長です。

お客様ひとりひとりの身体の状態を見極め経穴を用いてツボを押す施術を中心に、内臓機能を高める施術を行います。

内臓をケアすることで肩こり・腰痛・頭痛改善、骨盤矯正・マタニティ・産後の不調の改善、美肌やエイジングケア効果、自律神経を整えるサポートをします。

新築でとても綺麗な内装となっています

個室でリラックスして施術を受けられます

■「内臓ケア」コース紹介

コース : 整体・内臓ケアコース/腸機能改善コース/

ホルモン機能改善コース/自律神経改善コース/

脳機能改善コース/心機能改善コース/肝機能改善コース/

骨盤・姿勢改善コース etc

料金 : 各コース税込6,000円(初回4,500円)

プラン詳細: https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000723693/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内臓をケアして不調の根本解決を図り健康に導く!CARE GROUP「内臓ケア 豊中店」 appeared first on Dtimes.