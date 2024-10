新潟県産米100％！ブルボン「だし香る低糖質ごはん」

ブルボンは、新潟県産の高アミロース米(注)「越のかおり」を100%使用し、「だし」で炊き上げたパックごはん「だし香る低糖質ごはん」を2024年10月21日(月)に同社オンラインショップにて販売します。

ブルボン「だし香る低糖質ごはん」

商品名 :だし香る低糖質ごはん

内容量 :150g

発売日 :2024年10月21日(月)

販売チャネル:同社通信販売先行

ブルボン オンラインショップ https://shop.bourbon.jp/

価格 :希望小売価格3,240円(消費税・送料込み)

※オンラインショップでは150g×12個入りでの取り扱いです。

賞味期限:6カ月

お召し上がり方法:「あけくち」から点線部までフィルムをはがし、電子レンジ500W〜600Wで2分を目安に温める。

「だし香る低糖質ごはん」は、通常の白飯※と比較し糖質が30%オフ、カロリーは27%オフの商品です。

新潟県産米「越のかおり」を昆布とかつおの合わせだしで炊き上げることによって、お米一粒一粒に風味と旨味が楽しめます。

糖質が気になる方に向け、忙しい合間でも手軽に食べやすいパックご飯で適度に糖質コントロールができる商品です。

体のエネルギー源として重要な糖質ですが、エネルギーとして消費されなかった糖質は、中性脂肪として体内に蓄積され生活習慣病等のリスクを高めると言われており、適切な摂取と消費のバランスが重要です。

同社では引き続き、商品を通じて皆様の健康な生活への寄与を図っていきます。

(注) 高アミロース米は、デンプンを構成する高分子の一つであるアミロースを25%以上含んだお米です。

アミロースは消化が穏やかな糖質であるため、高アミロース米は一般的なお米と比較して緩やかに消化・吸収されます。

※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 水稲めし/精白米/うるち米と同重量で比較

