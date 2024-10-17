SNS¤Î¿·¥È¥ì¥ó¥É¤«¡£¶õ¹Á¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤Ç¥¥é¥¥é¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡©
¤â¤Ã¤È»¦È²¤È¤·¤Æ¤ë¤Ù¤¡©
¶õ¹Á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¼ê²ÙÊª¤Î±ÕÂÎ¤ÏÁ´Éô¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï±ÕÂÎ°·¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÏÍç¤Ç¥È¥ì¥¤¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤«¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥È¥ì¥¤¤ËÃÖ¤¤¤Æ¼º¤¯¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢·¤¤ÏÃ¦¤°¤Î¤«Ã¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸å¤í¤Î¿Í¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢²ÙÊª¤òËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤«¤éÁ´²ÙÊª¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÌ©ÅÙ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢²Ä°¦¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¼«¤é¤½¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£The Guardian¤äNew York Times¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎTikTok¤äInstagram¤Ë¤Ï¡Öairport tray aesthetic¡Ê¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¤é¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¤é¤ªÞ¯Íî¤Ê»¨²ß¡¦¾®Êª¤ä¤é¤ò¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¯¼ý¤á¤¿¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¤ò»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÈ¢¤¬É½¸½¤Î¾ì¤Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎPiper Taich¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¼Ì¿¿¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤¬¥³¥ó¥Ç¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÏÓ»þ·×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
@pipertaich
still getting vile hate comments 2 months later for putting accessories in a bin but¡Ä.♬ Club Penguin Pizza Parlor Theme - TootyMcNooty
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Chelsea Henriquez¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤â¤À¤¤¤¿¤¤¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥Ç¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
@chelseaasoflate Replying to @Shelby Alexis ♬ honeypie -
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂà¶þ¤ÊÈ¢¤¬¡¢Î¹¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥à¡¼¥É¥Ü¡¼¥É¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡¢¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Öairport tray aesthetic¡×¤È¤«¡ÖTSA tray aesthetic¡×¡ÊTSA¤ÏÊÆ¹ñ±¿Í¢ÊÝ°ÂÄ£¡¢¶õ¹Á¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò´É³í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇTikTok¤äInstagram¡¢Pinterest¤¢¤¿¤ê¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬Ìµ¿ô¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò´ë¶È¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î½ñÀÒ¤ò¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äÎ¹¾®Êª¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËºÜ¤»¤Æ¡¢ÏÃÂêºî¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÁ°¤Î2018Ç¯¡¢MacBook¤ä¤éiPhone¤ä¤éiPad¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¤ò»£¤Ã¤Æ¡ÖiTray¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶¦´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ÎÀ¼
¡Ä¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¿Í¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¤äÎ¹¹Ô¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤¢¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õ¹Á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥²¡¼¥È¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤È»×¤¦¤È¡¢¾®¿´¼Ô¤Î¼«Ê¬¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤äInstagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¼ÙËâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ö¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤«¤Ê¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¾å¤ÎHenriquez¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ë»£±Æ¤¹¤ëÌÔ¼Ô¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡Ë¡£¤¿¤À¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¤Î¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ËÌá¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤¿Taich¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶õ¹Á¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Î¥È¥ì¥¤¤òAmazon¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Î¹¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÅë¾è·ô¤òPhotoshop¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤ÎÌÔ¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£
¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©
¤Á¤Ê¤ß¤ËNew York Times¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´É³í¤¹¤ëTSA¡Ê±¿Í¢ÊÝ°ÂÄ£¡Ë¤Ï¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¥é¥¥é¼Ì¿¿¤Î¤»¤¤¤ÇÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¤¤ëÂ¾¤ÎÎ¹µÒ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡×ÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤â¡Êº£¤Î¤È¤³¤í¡ËÅö¶É¤«¤é¤Î¤ªÃ£¤·¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¼Ì¿¿¡¢¥ë¡¼¥ëÅª¤Ë¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·»£¤ë¤Ê¤é¼þ¤ê¤Îº®¤ß¶ñ¹ç¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤¿µÕ¤Ë¡¢¤â¤·¼þ¤ê¤Ç¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤»¤º¤Ë¸«¼é¤ë¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î¥³¥í¥Ê¤Îº®Íð¤Ï¤Þ¤À¤Û¤ó¤Î2¡¢3Ç¯Á°¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¶õ¹Á¥È¥ì¥¤¼Ì¿¿¤É¤³¤í¤«¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤À©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤ò°û¤ó¤À¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¶õ¹Á¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¹¬¤»¤À¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥¢¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Source: The Guardian¡¢New York Times